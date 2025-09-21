Strašiak, ktorý mátal Zvolenčanov, sa zmení na nepoznanie. Prácu tam nájde stovka ľudí

Zvolenské gymnázium na sídlisku Sekier zíva prázdnotou od roku 2014. Odvtedy poriadne spustlo, no teraz objekt, v ktorom pôsobilo, kompletne zrekonštruujú. „Pre miestnu komunitu je strašiakom, lebo je v srdci tohto sídliska. Dnes ale začíname premenu tejto budovy a reálne odštartujeme kroky, ktorými jej postupne vrátime život,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Župan upozornil, že s nápadmi, čo by tam malo vzniknúť, prišli samotní ľudia, ktorí v dotknutej lokalite bývajú. Ozrejmil, že tam vyrastie moderné Osmička Centrum Lipovec, ktoré prinesie sociálne služby, obchody aj komunitné priestory.
„Tento projekt je jedinečný aj tým, že na Slovensku podobný neexistuje, čo sa týka roly samosprávy. Vstupujeme ním totiž do etapy, kedy sa stávame, cez spoločnosť Služby rozvoja budov BBSK, ktorú sme pre tento účel zriadili, investorom a developerom,“ hovorí Lunter s tým, že takto aktívne zveľadia svoj vlastný majetok.Čítajte aj Nový „kruháč“ prinesie na frekventovanom úseku vyššiu bezpečnosť. Väčšinu zaplatil súkromník
Objasnil, že projekt sa bude samofinancovať. Župná spoločnosť si naň vzala úver vo výške 5,5 milióna eur, pričom kraj poskytol ďalšie viac ako 3 milióny, vrátane návratnej finančnej výpomoci. Celkové náklady predstavujú 8,6 milióna eur – splácať sa budú z nájmov jednotlivých prevádzok. Rozpočet kraja tak nebude výrazne zaťažený.
Rýchla degradácia
V novom centre vznikne zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov, denný stacionár pre 20 ľudí, základná umelecká škola a komunitno-spoločenské priestory. Ponuku doplnia prevádzky ako kaviareň, veľké potraviny, lekáreň, kaderníctvo, kozmetika, zelovoc, kvetinárstvo, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a malá gastro prevádzka. „So všetkými prevádzkovateľmi sú už uzatvorené zmluvy o budúcich zmluvách,“ poznamenal Lunter.
„Rekonštrukcia potrvá osemnásť mesiacov. A čo je výborné, na tomto mieste vznikne sto pracovných miest pre ľudí, ktorí žijú na tomto sídlisku,“ pokračoval. „No a na rozdiel od súkromných developerov sme iní v tom, že šesťdesiat percent náplne tejto budovy sú verejnoprospešné aktivity a štyridsať percent komerčné,“ doplnil.
„Táto časť Zvolena je do veľkej miery izolovaná od centra mesta a ponuky služieb,“ poznamenal konateľ spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK Juraj Haško. Pripomenul, že do participatívneho procesu, do ktorého sa zapojili nielen obyvatelia, ale aj Občianske združenie Punkt, odborníci od Sociálnych inovátorov, z ateliéru 2021 a spoločnosti CBRE, sa podarilo pripraviť koncept multifunkčného centra. „S dôrazom na udržateľnosť a čo najväčší sociálny prínos, ktorý do finálnej projektovej dokumentácie pretavil architektonický ateliér N/A,“ uviedol.
„Na tomto objekte sa ukázalo, ako rýchlo sa niečo pokazí. Táto budova sa za tri roky, odkedy bola uzavretá, absolútne zničila. Na stene nezostal žiadny radiátor, všetko bolo rozbité a rozobraté. Prekvapilo ma, aký rýchly môže byť proces degradácie,“ zhodnotil podpredseda BBSK za oblasť regionálneho rozvoja Vladimír Beljak. „Som rád, že predseda župy si tento projekt zobral za svoj a išiel za tým ako buldog,“ podotkol. Proces príprav na Slovensku je podľa neho veľmi náročný, o to viac ho teší, že projekt podporili tiež zvolenskí poslanci a súčasné či predchádzajúce vedenie mesta.
Nový park a zelená strecha
Patrik Stopka z firmy P. S. in potvrdil, že rekonštrukcia potrvá osemnásť mesiacov. „Začneme búracími prácami. Demontujeme vnútorné steny, podlahy, strechu. Potom začneme robiť monolitický skelet a následne nové opláštenie, vonkajšie komunikácie, parkoviská, kanalizácie, vodovody,“ vymenoval.Čítajte aj Policajtom hrozí, že pre konsolidáciu si nájdu na výplatnej páske o 70 eur menej, tvrdia Demokrati
„V budove pribudnú nové schodiská, výťahy a bočné pavlače slúžiace ako balkóny umožňujúce vstupy či výstupy z jednotiek horného poschodia,“ priblížil Stopka. Novinkou bude tiež prístavba a zelená strecha.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka zdôraznil, že „tento strašiak už za pár mesiacov strašiakom nebude“. Prezradil, že po dokončení rekonštrukcie je v pláne aj revitalizácia plochy v okolí nového centra. „Vyrastie tu park a deväťdesiat parkovacích miest. Bude to úplne iné prostredie, na ktoré sa všetci veľmi tešíme,“ povedal.
Vedúca oddelenia revitalizácií BBSK Hana Kasová podčiarkla, že projekt si vyžiadal roky práce, vysporiadanie pozemkov, architektonickú súťaž, množstvo konzultácií či finančných kalkulácií. „Keď dnes hovoríme o Osmičke, nie je to len o budove. Hovoríme o odhodlaní a viere, že aj v miestach, ktoré boli kedysi zabudnuté, môže vzniknúť nové centrum života,“ konštatovala Kasová.