Hrozivá nehoda na R1: z dodávky po zrážke s kamiónom zostal šrot, cesta je uzavretá

Záchranné zložky v súčasnosti zasahujú pri dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen. Cestu pre nákladnú dopravu uzavreli, pre osobné autá je obchádzka. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

16.09.2025 16:46
Dopravná nehoda na R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen v utorok 16. septembra 2025.kilometri.
Dodala, že obchádzka je zjazdom na Banskú Štiavnicu v smere na Ostrú Lúku a následne na R1. Dopravu na mieste riadi polícia.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici pripomenulo, že je to dopravná nehoda dodávky a kamióna. Na mieste zasahujú štyri vozidlá a 11 príslušníkov HaZZ. Polícia podotkla, že na mieste zasahujú aj leteckí záchranári.

