Pravda Správy Regióny Bez potrebného vybavenia, mimo značených trás. Dvojica Čechov zablúdila v náročnom teréne Tatier, jeden sa zranil

Bez potrebného vybavenia, mimo značených trás. Dvojica Čechov zablúdila v náročnom teréne Tatier, jeden sa zranil

Horskí záchranári v utorok večer pomáhali dvom turistom z Česka. Ako informuje HZS na webovej stránke, nachádzali sa mimo značeného turistického chodníka, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení a svoju polohu nedokázali záchranárom spresniť.

17.09.2025 10:05
HZS Foto:
Náročný nočný zásah záchranárov HZS vo Vysokých Tatrách.
debata

„Podľa opisu popoludní vystúpili na Východnú Vysokú a ďalej pokračovali hrebeňom na Kupolu a do Sedla pod Kupolou. Odtiaľ sa žľabom rozhodli zostúpiť do Velickej doliny. Jeden z dvojice si však približne 20-metrovým pádom spôsobil tržné poranenie v oblasti kolena, ako aj mnohopočetné povrchové odreniny,“ doplnili záchranári s tým, že sa sťažoval aj na bolesť chrbtice, hlavy a hornej končatiny.

Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry s turistami v teréne nadviazali vizuálny kontakt za pomoci svetelného zdroja. Lokalizovali ich v oblasti žľabu nad Guľatým kopcom. Zraneného muža vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zateplili ho. Podali mu tiež intravenóznu medikamentóznu liečbu. Turistu v nosidlách evakuovali z exponovaného terénu. Za pomoci istenia lanovou technikou bol postupne spúšťaný približne 250 metrov do doliny, odkiaľ bol ďalej transportovaný k Sliezskemu domu. Tam si pacienta do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP).

„Horská záchranná služba opakovane apeluje na dôsledné plánovanie aktivít v horskom prostredí, naštudovanie si lokality, ako aj na znalosť možných únikových trás. V neposlednom rade je tiež potrebné dodržiavanie návštevného poriadku národného parku,“ dodali záchranári.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #horská záchranná služba