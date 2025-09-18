Žltačka vo východoslovenskom meste nezastavila jarmok. Prijaté opatrenia mali zabránili šíreniu nákazy, výsledok bude známy až o pár týždňov

„Trochu nepríjemností nám spôsobilo to, že v Rožňave evidujeme hepatitídu typu A, ktorej ohnisko bolo v severnej časti mesta pri obyvateľoch s nižším sociálnym štandardom. Musím však podotknúť, že epidemiologická situácia v meste je relatívne pokojná. Počet ľudí, ktorí sa nakazili týmto ochorením, nám nestúpa,“ uviedol na margo aktuálneho stavu zástupca primátora Rožňavy Michal Drengubiak.
Mesto podľa neho úzko spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave a odporúčania hygienikov sa snaží maximálne plniť. „Tak to bolo aj pred prípravou jarmoku. Niekoľkokrát zasadal protipandemický krízový štáb. Od RÚVZ boli navrhnuté konkrétne opatrenia, ktoré sme sa snažili do bodky naplniť. Verím, že sa nám to podarilo,“ zdôraznil Drengubiak, ktorý verí, že žiadne ďalšie šírenie tejto nákazy už v meste nebude.
Opatrenia proti žltačke
Medzi konkrétnymi opatreniami bolo napríklad to, aké typy potravín mohli byť na jarmoku predávané. Celá gastrozóna so stánkami s občerstvením bola ohradená a pri vstupe aj výstupe bola zabezpečená dezinfekcia.
„Väčší dôraz sa kládol aj na vyprázdňovanie odpadkových košov, respektíve dezinfekciu všetkých priestorov, kde sa konzumovali nápoje a jedlá. Takisto boli prijaté opatrenia, čo sa týka výdaja potravín a zabezpečenia tečúcej teplej vody pre predajcov,“ pokračoval viceprimátor.
Ďalším opatrením bolo vylúčenie niektorých atrakcií. „Na jarmoku neboli skákacie hrady a podobné detské prvky, ktoré by mohli priniesť zvýšené riziko pri prenose tohto ochorenia práve pri deťoch, kde je oveľa vyššia pravdepodobnosť výskytu tejto choroby,“ podotkol Drengubiak.
Mesto podľa neho zvážilo všetky možnosti, vrátane zrušenia jarmoku. „Jeho príprava si však vyžaduje niekoľkomesačné úsilie. Verím, že prijaté opatrenia prispejú k tomu, že všetko dopadne veľmi dobre,“ dodal.
Chorých pribúdalo
Podľa údajov RÚVZ pribudlo v poslednej dobe v Rožňavskom okrese sedem pacientov so žltačkou. Štyri prípady sa vyskytli u detí s nízkym hygienickým štandardom bývania v severnej časti okresného mesta a v neďalekej obci Jovice. Tri ďalšie dospelé osoby sú podľa hygienikov zo štandardných hygienických pomerov v Rožňave a Krásnohorskom Podhradí.
V už spomínanej severnej časti mesta hygienici evidujú dokopy 15 prípadov žltačky, všetky u detí. Ďalšie ohniská nákazy sa nachádzajú v dedinách Krásnohorského Podhradie, Pača, Jovice, Kobeliarovo a meste Dobšiná na severe okresu.
„V dvoch základných školách je nariadený lekársky dohľad a očkovanie pre deti troch tried, ktoré boli v kontakte s chorými spolužiakmi len v prvý deň nástupu do školy,“ priblížila Jana Hricková, poverená výkonom funkcie regionálneho hygienika v Rožňave.
Dodala, že v jednom školskom zariadení je nariadené očkovanie a lekársky dohľad pre všetky deti a zamestnancov organizačných zložiek. „Odborné zamestnankyne tunajšieho RÚVZ vykonávajú priebežné kontroly zavedenia a dodržiavania protiepidemických opatrení v školských a predškolských zaradeniach,“ zdôraznila Hricková.
Všetci nakazení, ktorých stav si vyžiadal hospitalizáciu, sú umiestnení v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Podľa jej hovorkyne Ladislavy Šustovej evidovali ku koncu minulého týždňa celkovo 20 pacientov, tento týždeň nastal malý pokles. „Na klinike infektológie a cestovnej medicíny máme aktuálne hospitalizovaných 18 pacientov s hepatitídou typu A,“ spresnila Šustová.
To, či opatrenia skutočne zabránili šíreniu žltačky v meste a okresu, ukážu až nasledovné týždne. Inkubačná doba hepatitídy typu A je totiž 15 až 50 dní.