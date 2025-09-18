Jeden z najväčších hradov v Európe, ale aj na svete, máme na Slovensku. Skrýva neuveriteľne obrovské opevnenie
Pustý hrad, týčiaci sa nad mestom Zvolen, patrí medzi najrozsiahlejšie hradné zrúcaniny v Európe. Jeho história siaha až do 12. storočia, keď slúžil ako významná strážna pevnosť. Z hradného vrchu sa návštevníkom otvára jedinečný panoramatický výhľad na Zvolen, Zvolenskú kotlinu aj okolité vrchy. Atmosféru miesta dotvára kontrast medzi dávnymi ruinami a živým mestom pod nimi. Často sa označuje za hrad s najrozsiahlejším opevnením na svete, pretože jeho plocha opevneného areálu dosahuje až 7,6 hektára. Vďaka tomu prevyšuje aj mnohé známe hrady, ktoré sú síce zachovalejšie, ale rozlohou menšie. Rozsiahle opevnenie, dlhé stovky metrov a miestami hrubé až 3,5 metra, robí z Pustého hradu unikátnu stredovekú pamiatku nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle.