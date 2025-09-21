Čiperná Emília Jančušková oslávila 104 rokov, patrí k najstarším Slovákom. V Liptovskom Hrádku sa dlhovekosti darí

Hoci návštevy už neprijíma, so synom, s ktorým býva, predsa len urobili jednu výnimku. Priamo u nich doma tak mohol charizmatickej jubilantke Emílii Jančuškovej gratulovať k jej krásnemu sviatku primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Ten pripomenul, že oslávenkyňa sa v nedeľu 14. septembra dožila úžasného veku. S veľkou kyticou v rukách jej do ďalších rokov poprial pevné zdravie nielen za vedenia mesta a jeho zamestnancov, ale tiež všetkých obyvateľov. Toto stretnutie je zachytené aj na videozázname.
„Je to krásne jubileum, 104 rokov nikto iný v meste nemá,“ povedal primátor sympatickej babičke. Na jeho otázku ako sa má, odvetila pevným hlasom: „Všelijako“. Po krátkej odmlke dodala, že nevládze. „No veď ale pri týchto krásnych rokoch máte hlavu v poriadku,“ reagoval povzbudivo šéf radnice.
„Nik z rodiny sa takéhoto veku nedožil,“ poznamenala s úsmevom jubilantka. „Buďte rada, lebo nie každému je to dopriate,“ odvetil primátor. Vzápätí spomenul, že takéhoto veku sa možno dožila aj vďaka tomu, že pracovala v lese a neustále sa hýbala na zdravom vzduchu. „No možno,“ konštatovala stručne. Za blahoželania sa pani Emília poďakovala a na rozlúčku zakývala rukou so slovami: „Veľa zdravia aj vám.“
Z Tesly do lesa
Liptovskohrádocká rekordérka má dvoch synov – Petra a Pavla. V dome býva s prvým z nich, ktorý je sám v dôchodkovom veku. Hoci je už sedemdesiatnik, je tiež v dobrej kondícii. Starostlivosť o mamu považuje za svoju povinnosť, nikdy by ju vraj neumiestnil do žiadneho zariadenia pre seniorov. Viac o jubilantke nám však prezradil primátor.
„Celý život ťažko pracovala. Najskôr robila v Tesle pri páse, potom v lese. Sadila stromčeky a vyžínala,“ priblížil. Cudzia jej nebola ani práca na poliach – tie si jej rodina kúpila za peniaze, ktoré za päť rokov pôsobenia v Amerike našetril jej otec.
„Dôkladne ich obhospodarovali, pani Emília dosť drela. Čo sa týka manuálnej práce, mala ťažký život. No keď sa nám teraz ako jubilantka, počas mojej návštevy, podpisovala do našej kroniky, všimol som si jej jemnú motoriku. Prekvapilo ma to – myslel som, že bude mať problém udržať pero," zhodnotil Tréger. „Má obdivuhodné ruky. Dnešní mnohí šesťdesiatnici ich už majú kadejako dokrivené reumou, no ona, hoci ich má zrobené, v nich má jemnosť," zdôraznil.
Zaujímavé podľa neho je, že stále dokáže prejsť malé vzdialenosti, pričom zvládne aj štyri či päť schodov. Je presvedčený o tom, že v skvelej forme ju udržuje aj jej syn. „Je to bývalý záchranár, chodieval na sanitke. Každé ráno robí svojej mame relaxačnú, v podstate rehabilitačnú, masáž nôh, rúk a podobne. Klobúk dole pred ním,“ podotkol.
V súčasnosti už von veľmi nevychádza, ale ešte pred pár rokmi ju jej syn vozieval autom do ulíc Liptovského Hrádku. „Veľmi sa zaujímala o to, čo je v meste nové. Na kadečo sa vypytovala, neunikla jej žiadna zmena,“ pousmial sa primátor.
Storočnica a Marína
Predtým bol najstarším obyvateľom v Liptovskom Hrádku Peter Tomko, ktorý sa dožil 102 rokov a osem mesiacov. Umrel v júni 2020. Aktívny bol vraj až do samého konca, len sluch mu už veľmi neslúžil.
„Na stretnutia s ním som sa vždy veľmi tešil, viedli sme ohromné debaty. Za mlada bojoval na ruskom fronte, do smrti si pamätal všetky ešpézetky. Ešte ako 98-ročný sa vybral na bicykli do Liptovského Mikuláša, čo je dvanásť kilometrov odtiaľto. Išiel si tam do lekárne kúpiť medicínu, ktorú tu nezohnal," zaspomínal si Tréger na nezabudnuteľného muža. „Potom mu už jeho príbuzní bicykel skryli, lebo dobre nepočul – nezaregistroval tak ani autá idúce za ním. Do poslednej chvíle bol ale psychicky úplne v pohode," poznamenal.
Aktuálne má Liptovský Hrádok ešte jednu obyvateľku, ktorá presiahla storočnicu. Pani Anna Murínová má niečo cez 102 rokov. „Tiež jej museli zhabať motyku, lebo vkuse s ňou chodievala do záhrady okopávať zemiaky. Padala však dopredu, lebo mala závrate. Inak je, vzhľadom na vek, vo veľmi dobrej kondícii. Keď sme jej gratulovali k storočnici, recitovala nám ešte celú Marínu,“ tvrdí primátor.
Zopakoval, že dlhovekosť miestnych pripisuje životu v obklopení nádhernej okolitej prírody, tvrdej práci a fyzickej aktivite. „Človek, ktorý sa hýbe, má ďaleko väčšie predpoklady dosiahnuť takéto jubileum – a ešte aj v relatívne dobrom zdraví,“ mieni.