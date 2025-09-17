Odišiel posledný kamión. Z Chemka Strážske vyviezli 150 ton nebezpečného odpadu

„Takmer po polstoročí sme nadobro zbavili Zemplínčanov jednej časti toxického odpadu. Rovnako s odborníkmi pripravujeme komplexné riešenie pre ďalšie lokality s chemickým znečistením. Za nás hovoria činy a nie fotky s toxickým odpadom, ku ktorému sa prišiel odfotiť každý minister, ale nakoniec sa nikdy nič zásadné neudialo,“ uviedol vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Odpad zo Strážskeho previezli do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde ho odborne a ekologicky zneškodnili. Prvú etapu realizovala spoločnosť Detox. Jej výkonný riaditeľ Daniel Studený dodal, že odpad bol homogenizovaný a prevážaný v hermeticky uzatvorených sudoch. „Tieto sudy boli v zariadení zneškodnené spolu so svojím obsahom. Kovové kontajnery, v ktorých sa toxický odpad pôvodne nachádzal, prechádzajú dôslednou dekontamináciou v špecializovanom zariadení. Areál, kde bol odpad uložený, bol vyprataný, vyčistený spolu s odberom vzoriek prípadného znečistenia pracovnej plochy,“ vysvetlil Studený.Čítajte viac Z Chemka začínajú vyvážať PCB látky. Do spaľovne. Taraba hovorí o „obrovskom míľniku“. Demokrati: Riešte aj Pošu
Envirorezort pracuje na druhej etape sanácie nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň v areáli Chemko Strážske. Ešte do konca roka chce vyhlásiť verejnú súťaž na zneškodnenie približne 5000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB. Pokračujú aj práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality.
Taraba tiež upozorňuje, že Slovensko potrebuje vybudovať základnú infraštruktúru s kapacitami na spracovanie odpadov a tiež nebezpečného odpadu, ak chce systémovo a bezpečne likvidovať environmentálne záťaže. „Je to vizitka všetkých environmentalistov, ktorí sa za tento stav zasadili, a prečo dnes tento odpad musíme vyvážať do Rakúska či iných krajín na zneškodnenie. Je záujmom Slovenska čo najrýchlejšie dostavať spracovateľské kapacity,” uzavrel Taraba.