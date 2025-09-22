Prerazí Horehronie v Číne? Turistom z Ázie ponúka skupinové zájazdy v srdci Slovenska

Jedna z najväčších výstav v oblasti obchodu a služieb v Číne, veľtrh CIFTIS 2025 (China International Fair for Trade in Services), sa konala 10. až 14. septembra v pekingskom parku Shougang. Zástupcovia z Horehronia sa tam vybrali predstaviť komplexný balík služieb pre skupinové zájazdy. Zahŕňa to ubytovanie, sprievodcovské služby, transfery, ale aj gastronomické zážitky či tradičné folklórne vystúpenia.
Spoluprácu s jednou z najľudnatejších krajín sveta odštartovali Horehronci už v apríli, keď pracovná delegácia vyrazila na oficiálnu návštevu do čínskych miest Zhengzhou a Dengfeng. Zámerom bolo nadviazanie nových partnerstiev v oblasti cestovného ruchu, športu, vzdelávania a kultúry. Práve vďaka aprílovému „tripu“ sa podarilo nadviazať dôležité kontakty a pripraviť podmienky pre prezentáciu tohto malebného slovenského regiónu v Ázii.
Získali najväčšiu priazeň
Ich komunikácia ďalej pokračovala s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Pekingu, s ktorým hľadali vhodné možnosti. Výsledkom bola participácia na spomínanom veľtrhu. „Som veľmi rada, že tohtoročnú prezentáciu Slovenska v Číne, ktorá bola profesionálna aj autentická, sa nám podarilo zorganizovať mimoriadne úspešne tiež vďaka aktívnej účasti regiónu Horehronie,“ uviedla ekonomická diplomatka slovenského veľvyslanectva v Číne Lucia Škvareninová. „Spájalo sa v tom kultúrne dedičstvo so súčasným potenciálom cestovného ruchu,“ doplnila.Čítajte aj Obyvateľom Košíc došla trpezlivosť. Chcú bezpečnosť a poriadok, vytvárajú občianske hliadky
Región Horehronie zaujal počas výstavy nielen ponukou prírodných krás, ale aj kultúrnym programom. V Pekingu vystúpila známa ľudová hudba Čerešienka, ktorá dotvárala slovenskú atmosféru pavilónu. Pozornosť vzbudzovali tiež tradičné kroje, domáce produkty ako med, lekvár či remeselné výrobky. „Naše prezentácie boli zamerané na podporu regiónu ako atraktívnej turistickej destinácie. Zároveň sme predstavili konkrétne produkty pre zahraničné trhy,“ povedala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Slovenský pavilón v Pekingu navštívili, počas piatich dní, desaťtisíce ľudí z Číny a zahraničia. Kultúrny program v podaní ľudovej hudby si podľa nášho veľvyslanectva získal najväčšiu priazeň spomedzi všetkých vystavovateľov veľtrhu.
Postupne robia slovenskí zástupcovia veľké kroky vpred aj v spolupráci s miestnymi hoteliermi a podnikateľmi. Cestovná kancelária Horehronie Travel pripravila ponuku šitú na mieru práve pre prezentáciu ázijským „cestovkám“, pričom sa zamerali na vytvorenie balíka služieb pre skupinové zájazdy z Ázie. „Zahŕňame ubytovanie, sprievodcovské služby, transfery, ale aj gastronomické zážitky či tradičné folklórne vystúpenia,“ potvrdila konateľka Horehronie Travel Slávka Pančíková. „Cieľom je poskytnúť nezabudnuteľný pobyt v srdci Slovenska,“ dodala.
Rizdzoňová Hlásniková objasnila, že propagačné materiály, ktoré tam rozdávali, boli zamerané v prvom rade na to, aby potenciálni klienti zistili, kde sa Slovensko nachádza. „Prejavili veľký záujem. Pýtali sa na prepojenie s letiskom, pričom sme s nimi preberali aj možnosti návštev okolitých krajín. Často totiž cestujú do Viedne či Budapešti a my sme im vysvetľovali, že v rámci európskeho tripu si na tejto trase vedia do svojho itinerára zaradiť práve Horehronie,“ priblížila.
Jaskyne, hrady, lyžovanie
Ázijským turistom sa snažili ponúknuť pobyt na tri až štyri noci. „Potom by sa presunuli ďalej. Určite aj do nášho hlavného mesta a odtiaľ do spomínanej Viedne. Prezentovali sme im to teda tak, že priletia do Budapešti, kde strávia pár dní, a odtiaľ by pokračovali ku nám, na Horehronie,“ vysvetlila Ridzoňová Hlásniková.
„Jednoznačne ich najviac zaujímali naše jaskyne a hrady. Pýtali sa tiež na možnosť vidieť niekde naživo folklórne vystúpenia, zvedaví boli aj na naše veľkonočné zvyky,“ hovorí. „V podstate sme im prezentovali skôr organizované formy výletov, pričom by v rámci programu navštívili napríklad Salaš Zbojská, Ľupčiansky hrad, ale aj Hronsek, keďže ich priťahujú lokality UNESCO. To znamená, že do ponuky sme nezaradili len oblasti od hranice Horehronia,“ ozrejmila s tým, že v ich „skladačke“ nechýba ani Bratislavský hrad.
„Veľkú pozornosť venovali všetkému, čo sa týka zdravia – napríklad wellnessu. Ďalšia skupina chcela vedieť, či ich vieme naučiť lyžovať a zabezpečiť im inštruktora. Neznámou je pre nich aj skialpinizmus,“ podotkla. Verí, že takéto zájazdy by mohli byť realitou už čoskoro.
„Zaznievali však časté otázky na priamu leteckú linku so Slovenskom, ktorá by bola obrovskou výhodou. Mali by to úplne najjednoduchšie, lebo by mohli pricestovať rovno do tejto krajiny. Nám by sa tak s nimi tiež pracovalo oveľa lepšie,“ pripomenula. Vzápätí upozornila, že už niekoľko mesiacov intenzívne riešia, s ministerstvom zahraničných vecí, aj „free víza“.
„Teraz keď priletia z Číny do okolitých krajín, do tridsať dní ich tam majú, ale musia tam zotrvať viac ako polovicu svojho pobytu. Na Slovensko tak idú len na jednodňový výlet – potom sa vrátia do krajiny, kam prileteli,“ zdôvodnila Ridzoňová Hlásniková. Ak sa to celé doladí je presvedčená, že záujem o Slovensko bude veľký.