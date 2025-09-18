Tisíc pneumatík, 35 rozobraných áut. Muž z Fekišoviec nahonobil tisíce ton odpadu, hrozia mu roky vo väzení

„Obvinený mal podľa našich zistení bez udelenej autorizácie na spracovanie starých vozidiel od januára 2023 do marca 2024 v hangároch uložiť a ponechať viac ako 14 000 ton odpadu, ako aj viac ako 1000 kusov starých pneumatík,“ dodala hovorkyňa.
Motorové vozidlá po dobe životnosti, ktoré sa rozoberajú na ich zhodnotenie, sú v zmysle právnych predpisov považované za nebezpečný odpad. Polícia doplnila, že na území Slovenskej republiky je len približne 50 subjektov, ktoré majú vydané potrebné povolenia a autorizácie.
„Policajný zbor upozorňuje občanov, aby si všímali tento druh činnosti, keďže protiprávnym rozoberaním vozidiel po dobe ich životnosti môže dochádzať k vážnemu znečisťovaniu životného prostredia. V prípade, že ste svedkom takéhoto konania, oznámte to príslušným orgánom odpadového hospodárstva alebo polícii,“ dodala Vilhanová.