Tisíc pneumatík, 35 rozobraných áut. Muž z Fekišoviec nahonobil tisíce ton odpadu, hrozia mu roky vo väzení

Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 46-ročného muža z obce Fekišovce v okrese Sobrance zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Muž mal 35 starých motorových vozidiel rôznych značiek v rozpore so zákonom rozoberať v hangároch v Michalovciach. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

18.09.2025 16:29
fekišovce Foto:
Muž z Fekišoviec navozil do hangárov tisíce ton odpadu.
„Obvinený mal podľa našich zistení bez udelenej autorizácie na spracovanie starých vozidiel od januára 2023 do marca 2024 v hangároch uložiť a ponechať viac ako 14 000 ton odpadu, ako aj viac ako 1000 kusov starých pneumatík,“ dodala hovorkyňa.

Motorové vozidlá po dobe životnosti, ktoré sa rozoberajú na ich zhodnotenie, sú v zmysle právnych predpisov považované za nebezpečný odpad. Polícia doplnila, že na území Slovenskej republiky je len približne 50 subjektov, ktoré majú vydané potrebné povolenia a autorizácie.

„Policajný zbor upozorňuje občanov, aby si všímali tento druh činnosti, keďže protiprávnym rozoberaním vozidiel po dobe ich životnosti môže dochádzať k vážnemu znečisťovaniu životného prostredia. V prípade, že ste svedkom takéhoto konania, oznámte to príslušným orgánom odpadového hospodárstva alebo polícii,“ dodala Vilhanová.

