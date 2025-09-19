Košický kraj kupuje bufet pri pamätníku Dargov. Chce tam oddychovú zónu aj kaviareň

Cena, za ktorú KSK od súkromníka odkúpi bufet, sklad a hospodársku budovu je 105-tisíc eur. Vedenie KSK obhajuje kúpu tým, že sa tu niekoľkokrát ročne konajú predovšetkým spomienkové podujatia. Navyše je pomaly hotová aj nová expozícia Siene bojovej slávy. Kraj chce obnovu a revitalizáciu lokality bufetu s okolím financovať z rôznych zdrojov a projektov, o ktoré sa bude uchádzať.
Kraj chce revitalizáciu areálu
Momentálne prikročil k vypracovaniu architektonického návrhu a projektového zámeru. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku má byť súčasťou revitalizácie aj návrh riešenia pešieho prepojenia oddychovej zóny a pamätníka, rovnako aj parkovania a celkovej dopravnej situácie.
„Plánujeme revitalizovať lokalitu pri pamätníku na vybudovanie estetického a funkčného zázemia pre návštevníkov a to vrátane obslužnej, náučnej a oddychovej časti. V areáli by malo byť aj posedenie, kaviareň, či oddychová zóna,“ spresnil Trnka.
Niektorí poslanci ale nezdieľali nadšenie vedenia župy. Prekážalo im napríklad aj to, že napriek určitej vízii nie je celkom jasné či, kedy a za akých podmienok chce kraj areál s bufetom prevádzkovať. Poslanec Michal Rečka označil návrh na kúpu za nerozumný. „Ideme niekomu robiť službu len preto, že majiteľ nevie, ako s tým naložiť?“ pýtal sa v pléne.
Narážal aj na to, že pozemky v areáli bufetu patria štátu a spravujú ich Lesy SR, takže kraj s nimi bude musieť uzavrieť nájomnú zmluvu. „Takže navyše si budeme prenajímať pozemok. Ako chceme nakladať s peniazmi daňových poplatníkov, ideme zase robiť reštauráciu, ktorá bude ďalších rokov stáť?“ položil Rečka ďalšiu otázku.
Ďalšia nevyužitá nehnuteľnosť?
Narážal tým na kúpele a ďalšie nehnuteľnosti, ktoré kraj v minulosti kúpil, no stále nie sú využité. „Žiadna vízia, nevieme, nevieme žiadne podrobnosti. Niečo kúpime, ale nevieme, čo ďalej,“ dodal poslanec.
Podobne to videl aj jeho kolega Jaroslav Polaček. Síce podľa vlastných slov proti kúpe nič nemal, ale… „Absentuje akákoľvek správa, lebo ak dám nabok hlavičku, mapu, návrh uznesenia, tak ostane jedna veta v dôvodovej správe. Takže ja sa len obávam toho, že sme kúpili jedny aj druhé kúpele, ako keby sme boli bohatý kraj. Nemám s tým problém. Ale aká je stratégia, aby sme kupovali, nech to chátra ďalej,“ položil otázku Polaček s tým, že voči kúpnej cene 105-tisíc eur nemá výhrady.Čítajte viac Pamätník sovietskym vojakom rozdeľuje Košice, na zastupiteľstve to vrelo. Objavili sa tam aj členovia Brat za brata
Rečku podporila aj ďalšia poslankyňa Lenka Kovačevičová. „Hovorí sa o tom, že nakupujeme „sákumprásk“ kúpele, chceme rozvíjať kraj, ale chceme sa postaviť za dobré veci. Milióny sa investovali do rôznych vrtov a každý chce na konci dňa vidieť výsledky,“ povedala poslankyňa.
Naopak, ďalší poslanec Marcel Vrchota nemal k zámeru pripomienky. „Opis toho, čo chce KSK robiť s budovou je podľa mňa dosť podrobný. Bolo by dobré urobiť z celého komplexu pekné a dôstojné miesto,“ uviedol Vrchota.
Po rozprave poslanci napokon hlasovali za návrh na kúpu bufetu. Proti bol len jeden, šiesti sa zdržali a zvyšných 38 bolo za.
Doteraz patril bufet súkromnej osobe. Tá ho paradoxne kúpila práve od KSK, no už zhruba 20 rokov je areál zatvorený. Bufet bol postavený ešte v roku 1982, v roku 2016 vybudoval majiteľ novú prístavbu. Hospodárska budova bola postavená v roku 2000, pôvodný sklad bol zbúraný a na jeho mieste sú rozostavané múry nového.