Dva útoky v priebehu pár dní. Pri Trnave úraduje bankomatová mafia

Polícia vyšetruje nočný útok na bankomat v Piešťanoch. Na miesto boli okamžite po oznámení vyslaní policajti z Piešťan aj Trnavy, ktorí skutok potvrdili.

19.09.2025 09:54
bankomat Foto:
Po útoku poškodený bankomat v Piešťanoch v piatok 19. septembra 2025.
Bankomat sa nachádza pri jednej z prevádzok, ktorej vstupné dvere boli útokom páchateľov zničené. V priebehu tohto týždňa je to už druhý násilne poškodený bankomat v Trnavskom kraji, v utorok vybuchol v Maduniciach, čo je len pár kilometrov od Piešťan.

„Polícia okolie bezprostredne uzavrela. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ ako aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave. Tí v súčasnosti vykonávajú obhliadku miesta činu a zaisťujú stopy. Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku,“ informovala o nočnej udalosti trnavská krajská polícia. Po páchateľoch intenzívne pátra a preveruje všetky informácie. Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.

Bankomat dnes skoro ráno vybuchol aj v Košiciach, v mestskej časti Nad jazerom.

