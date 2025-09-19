Dva útoky v priebehu pár dní. Pri Trnave úraduje bankomatová mafia

Bankomat sa nachádza pri jednej z prevádzok, ktorej vstupné dvere boli útokom páchateľov zničené. V priebehu tohto týždňa je to už druhý násilne poškodený bankomat v Trnavskom kraji, v utorok vybuchol v Maduniciach, čo je len pár kilometrov od Piešťan.
„Polícia okolie bezprostredne uzavrela. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ ako aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave. Tí v súčasnosti vykonávajú obhliadku miesta činu a zaisťujú stopy. Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku,“ informovala o nočnej udalosti trnavská krajská polícia. Po páchateľoch intenzívne pátra a preveruje všetky informácie. Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
