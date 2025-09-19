VIDEO: Savom chce „otráviť“ voličky Smeru a „Ficove babky“. Polícia rieši výhražné video z Handlovej

„Obsah vyjadrení môže byť vnímaný ako hrozba voči konkrétnej skupine obyvateľov – seniorom. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie uvedeného skutku,“ informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Ingrid Krajčíková Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej bezodkladne začal trestné stíhanie za prečin násilie proti skupine obyvateľov.
K videu sa vyjadrila i handlovská samospráva, podľa ktorej primátorka Silvia Grúberová dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu násilia voči komukoľvek a v tomto prípade konkrétne akt násilia voči chráneným osobám, ktorými sú seniori. „Tento akt násilia, zastrašovania a vyhrážania sa pred mestským Senior centrom v Handlovej sa nás hlboko dotkol,“ uviedla primátorka.
Mesto v tejto súvislosti vyzýva ľudí, ak sú svedkami protiprávneho konania, či už na verejnosti, alebo na sociálnych sieťach, aby okamžite kontaktovali policajné orgány.