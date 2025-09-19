Spúšťajú ročnú opravu vyťaženej cesty v Tatrách, práce rozdelili do dvoch etáp

Cesta II/538 medzi časťami obce Štrba, Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, sa napája na Cestu slobody, ktorej rekonštrukciu ukončil kraj vlani v novembri. „Táto vetva z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso predstavuje veľmi dôležitú časť, práve cez ňu vedie prvý možný zjazd na Vysoké Tatry,“ uviedol dnes predseda kraja Milan Majerský. Jej obnova tak podľa jeho slov pomôže nielen motoristom, cyklistom, ale aj všetkým, ktorí sem prichádzajú za dovolenkou, oddychom, či prácou.
Samotná rekonštrukcia je rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej sa pustia v tomto roku do prieťahu Tatranskej Štrby v dĺžke 1,3 kilometra, kde vymenia a položia dve nové vrstvy asfaltového povrchu. Druhý, horný úsek v dĺžke približne 1,8 kilometra, ktorý sa končí v križovatke s Cestou slobody, čaká v budúcom roku komplexná rekonštrukcia vrátane výmeny podložia. „Horný úsek by sme chceli mať urobený ešte pred sezónou tak, aby turisti v júli a auguste nepocítili, že sme tu,“ poznamenal generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth. Ako opísal, problémy na ceste v súčasnosti predstavujú trhliny a výtlky na povrchu vozovky, poškodený asfaltový kryt, poklesnuté alebo rozpadnuté krajnice, ale aj zanesené i poškodené priepusty či priekopy.Čítajte viac Patrí k najväčším ozdobám Slovenska. Takto vyzerá klenot ukrytý v objatí tatranských štítov
Starosta Štrby Michal Sýkora rekonštrukciu uvítal, ide podľa jeho slov o veľmi frekventovanú cestu. „Je potrebná pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre tamojších obyvateľov,“ poznamenal. Obec je podľa jeho slov pripravená aj na plánované dopravné obmedzenia, ktoré si práce vyžiadajú. Tie bude zhotoviteľ realizovať za prevádzky danej cesty. Prejazdná bude v jednom jazdnom pruhu, regulovaná svetelnou signalizáciou.