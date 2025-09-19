Piatková doprava: zrážka s vlakom v Seredi má obeť, na moste Lanfranconi búralo šesť áut, na juhu uzavreli cestu

„Policajti sa aktuálne nachádzajú na mieste tragickej dopravnej nehody. Podľa doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke osobného vlaku s osobným autom na železničnom priecestí v Seredi,“ uviedla. Ako podotkla, z dôvodu dokumentovania nehody je vlaková premávka v danom úseku na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená. „Obnovená bude ihneď, ako to situácia dovolí,“ dodala polícia.
Komplikácie na piatková cesty sa vyskytli aj v Bratislave. Na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina došlo k zrážke šiestich za sebou idúcich áut. V danom úseku je cesta prejazdná iba v pravom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke. K tejto došlo na moste Lanfranconi, na 63. kilometri v smere do Malaciek,“ uviedla. Vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.
Uzavretá cesta na juhu
Cesta prvej triedy číslo 13 medzi obcami Veľký Meder a Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda je aktuálne v úseku 3,3 kilometra na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, obchádzka je vedená cez obec Kľúčovec. „Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ priblížila.