Piatková doprava: zrážka s vlakom v Seredi má obeť, na moste Lanfranconi búralo šesť áut, na juhu uzavreli cestu

Na železničnom priecestí v Seredi došlo v piatok k zrážke osobného vlaku s autom. Vo vozidle utrpela jedna osoba ťažké zranenia a jedna osoba zraneniam na mieste podľahla. Vlaková premávka v danom úseku je uzatvorená. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.

19.09.2025 15:14 , aktualizované: 15:43
„Policajti sa aktuálne nachádzajú na mieste tragickej dopravnej nehody. Podľa doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke osobného vlaku s osobným autom na železničnom priecestí v Seredi,“ uviedla. Ako podotkla, z dôvodu dokumentovania nehody je vlaková premávka v danom úseku na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená. „Obnovená bude ihneď, ako to situácia dovolí,“ dodala polícia.

Komplikácie na piatková cesty sa vyskytli aj v Bratislave. Na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina došlo k zrážke šiestich za sebou idúcich áut. V danom úseku je cesta prejazdná iba v pravom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke. K tejto došlo na moste Lanfranconi, na 63. kilometri v smere do Malaciek,“ uviedla. Vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.

Uzavretá cesta na juhu

Cesta prvej triedy číslo 13 medzi obcami Veľký Meder a Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda je aktuálne v úseku 3,3 kilometra na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, obchádzka je vedená cez obec Kľúčovec. „Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ priblížila.

