Vallo: Štát si musí uvedomiť, že za zhoršenie bezpečnosti nesie zodpovednosť

„Predstavitelia štátu si musia prestať zakrývať oči pred jednou z hlavných príčin tohto stavu. Vyzývam, aby túto novelu upravili, aby prestali strácať čas s verejnoprospešnými prácami. Je to ilúzia, to nebude fungovať,“ odkazuje Vallo.
Dôsledkom novely je podľa neho narastajúce obťažujúce a poburujúce správanie, verbálna agresia či fyzické konflikty na ulici. Narastá tiež počet krádeží i drogové trestné činy. Zhoršenie situácie registruje magistrát na viacerých miestach Bratislavy, napríklad v lokalite 500 bytov v Ružinove, na Kamennom námestí v Starom Meste či na Trnavskom mýte v Novom Meste.
Podľa primátora je potrebná zmena novely trestných zákonov, návrat pravidla dvakrát a dosť či zníženie sumy, od ktorej sa začína trestný čin. Je tiež potrebný väčší počet policajtov v uliciach, s čím musí „radikálne“ pomôcť štát. Avšak je presvedčený, že aj nedávny protest policajtov a kritika policajných odborov naznačujú, že vláda si stále neuvedomuje vážnosť situácie. Volá tiež po väčších kompetenciách samosprávy, aby mohla legálnym spôsobom postihovať obťažujúce správanie ľudí.
Deklaruje, že hlavné mesto robí všetko, čo je v jeho silách, spolu s mestskou a štátnou políciou zintenzívnilo hliadkovanie. Podotýka však, že nedostatok policajtov v Bratislave je obrovský a nestačí na to, aby boli pokryté všetky problémové miesta. A ani kompetencie mestskej polície nie sú dostatočné, keďže drogovú a inú trestnú činnosť môže riešiť iba štátna polícia.
Primátor má podľa vlastných vyjadrení pochopenie pre ťažké životné situácie, ktoré sa môžu stať každému, zdôrazňuje však, že nebude tolerovať správanie, ktoré iných ľudí obťažuje. Chce preto bojovať o to, aby sa ľudia opäť v uliciach mesta cítili príjemne a bezpečne.
TASR v tejto súvislosti oslovilo Ministerstvo spravodlivosti SR i Ministerstvo vnútra SR, na otázky TASR zatiaľ nereagovali.