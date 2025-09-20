Štvrtý útok za týždeň: V Trenčianskom kraji explodoval bankomat, polícia pátra po páchateľovi

„Miesto činu policajti ihneď zabezpečili. Na miesto privolali expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy. Po páchateľoch intenzívne pátrame. V súčasnosti preverujeme všetky dostupné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu,“ informovala hovorkyňa.
K podobným incidentom došlo aj na iných miestach. V piatok v skorých ranných hodinách bol poškodený bankomat v Piešťanoch, kde páchateľ pomocou plynovej fľaše odniesol skrinku s peniazmi. V ten istý deň v noci došlo k explózii bankomatu aj v Košiciach. Začiatkom týždňa sa páchateľ neúspešne pokúsil vylúpiť bankomat v Maduniciach, kde nasprejoval kamery a ušiel na elektrobicykli. Tieto udalosti potvrdzujú, že útoky na bankomaty sa stupňujú a polícia preveruje, či sú navzájom prepojené.
V súvislosti s udalosťou žiada polícia svedkov udalosti, aby kontaktovali políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR – Trenčiansky kraj.