Pravda Správy Regióny Štvrtý útok za týždeň: V Trenčianskom kraji explodoval bankomat, polícia pátra po páchateľovi

Štvrtý útok za týždeň: V Trenčianskom kraji explodoval bankomat, polícia pátra po páchateľovi

Trenčianski policajti vyšetrujú poškodenie bankomatu na jednej z bánk v okrese Trenčín. Bankomat poškodil zatiaľ neznámy páchateľ v sobotu v skorých ranných hodinách. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. Ide o ďalší z nedávnych prípadov útokov na bankomaty na Slovensku, pričom len za posledný týždeň boli poškodené tri bankomaty.

20.09.2025 20:42
bankomat Foto:
debata

„Miesto činu policajti ihneď zabezpečili. Na miesto privolali expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy. Po páchateľoch intenzívne pátrame. V súčasnosti preverujeme všetky dostupné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu,“ informovala hovorkyňa.

K podobným incidentom došlo aj na iných miestach. V piatok v skorých ranných hodinách bol poškodený bankomat v Piešťanoch, kde páchateľ pomocou plynovej fľaše odniesol skrinku s peniazmi. V ten istý deň v noci došlo k explózii bankomatu aj v Košiciach. Začiatkom týždňa sa páchateľ neúspešne pokúsil vylúpiť bankomat v Maduniciach, kde nasprejoval kamery a ušiel na elektrobicykli. Tieto udalosti potvrdzujú, že útoky na bankomaty sa stupňujú a polícia preveruje, či sú navzájom prepojené.

V súvislosti s udalosťou žiada polícia svedkov udalosti, aby kontaktovali políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR – Trenčiansky kraj.

bankomat Čítajte viac Dva útoky v priebehu pár dní. Pri Trnave úraduje bankomatová mafia
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #bankomatová mafia