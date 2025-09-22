Obhajoba hovorí o záchvate. Obžaloba: Išiel 140 km/h. K nehode na Gorkého vypovedali prví svedkovi

Ivan M., majiteľ známej košickej realitnej kancelárie, ktorý je obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, vinu odmieta. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 24. novembra.
Na súde vypovedali štyria predvolaní svedkovia, ktorí videli nehodu, respektíve obžalovaného bezprostredne po nej. Potvrdili, že auto BMW X5 išlo po Gorkého ulici veľmi vysokou rýchlosťou, pričom prešlo do protismeru, kde narazilo do osobného auta. Zhodne vypovedali, že obžalovaný po nehode pôsobil dezorientovane a pýtal sa, čo sa stalo.
„Som toho názoru, že aj svedecké výpovede na dnešnom hlavnom pojednávaní potvrdili hypotézu, s ktorou obhajoba pracuje od samého začiatku, a teda, že môj klient v čase skutku prekonal epileptický záchvat,“ uviedol pre médiá obhajca obžalovaného Sergej Romža. Súd bude v novembri pokračovať výsluchom svedkov, následne sa na rad dostanú aj znalci.
Obžalovaný Košičan 10. februára 2023 okolo 10.34 h viedol ako vodič osobné auto BMW X5, s ktorým prešiel do protismernej časti vozovky. Narazil do vozidla Škoda Fabia, pričom auto BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Pri nehode prišiel o život 64-ročný vodič škodovky a dve chodkyne vo veku 59 a 67 rokov. Podľa obžaloby mal ísť Ivan M. rýchlosťou v rozpätí od 126 do 140 km/h.
„Ja som zámerne tento skutok nevykonal,“ povedal Ivan M. v júni na úvod hlavného pojednávania s tým, že sa lieči na epilepsiu a v čase nehody prekonal záchvat, pričom nebol pri vedomí. Nad tragickou udalosťou vyjadril ľútosť.