Na severe Slovenska máme skrytý vzácny poklad. Takto vyzerá toto zaujímavé miesto

Jazierske travertíny sa nachádzajú pri vstupe do Hlbokej doliny nad Bielym Potokom – mestskou časťou Ružomberka. Vedie sem asfaltová cesta aj značená cyklotrasa. Potok sa tu na približne 250 metroch stráca vo vápencovom podloží, čím vznikla výrazná terasa so vzácnymi druhmi rastlín. V roku boli 1952 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o vzácnu travertínovú terasu so stopami vývoja živej prírody z posledného obdobia štvrtohôr. Okrem jazierok možno vidieť aj kamenné formácie, malý vodopád či jaskynný otvor, z ktorého sa ozýva hukot podzemnej vody. Svoje čaro majú počas celého roka – v lete voda jemne žblnkoce medzi zeleňou a v zime sa na hladine tvoria pôsobivé ľadové útvary. Okolie ponúka bohatú sieť cyklotrás – smerom do Vlkolínca alebo po červenej Donovalskej cyklotrase až do Ružomberka.

23.09.2025 05:00
Jazierske travertíny
Video
Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová
Viac na túto tému: #príroda #Ružomberok #cyklotrasy #mREPORTÉR