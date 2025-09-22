Pravda Správy Regióny Muž navštívil zlatníctvo v Ilave so sekerou, už sedí vo väzbe

Policajti vypátrali muža, ktorý ešte v júni v Ilave v nočných hodinách sekerou rozbil sklenenú výplň výkladu zlatníctva a odcudzil z neho mosadzné a strieborné obrúčky.

22.09.2025 14:10
Krádežou spôsobil škodu vo výške 861 eur. Policajtom z Obvodného oddelenia PZ Ilava sa vďaka spolupráci so psovodom z Okresného riaditeľstva PZ Trenčín a operatívcami kriminálnej polície podarilo páchateľa stotožniť a vypátrať. Išlo o 29-ročného muža, ktorý už bol v minulosti trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin lúpeže.

„Po vykonaní všetkých potrebných úkonov mu poverený príslušník OO PZ Ilava vzniesol obvinenie za prečin krádeže spáchanej vlámaním. Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a následne umiestnený do cely policajného zaistenia,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Keďže existuje dôvodná obava, že obvinený môže pokračovať v trestnej činnosti, poverený príslušník spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.

