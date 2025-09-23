Starý park v meste pod Urpínom čaká historická obnova. Zdobiť ho má aj fontána inšpirovaná okolitými kopcami

Na verejnom stretnutí s obyvateľmi priamo v Mestskom parku na Tajovského ulici vedenie radnice potvrdilo, že v najbližších mesiacoch čaká túto lokalitu veľká revitalizácia. Prinesie novú zeleň, moderné prvky, atraktívny priestor na oddych, šport aj kultúru. Kľúčové bude zachovanie jeho historického odkazu, zároveň aj zavádzanie prvkov reagujúcich na klimatickú zmenu. Všetky lokality, ktoré prejdú obnovou, si miestni mali možnosť prejsť počas komentovanej prechádzky s architektmi, ktorí im projekt priblížili prostredníctvom vizualizácií.
Park, ktorý sa nachádza v širšom centre, založili pred 130 rokmi. „Chceme, aby sa stal bezpečným a krásnym miestom stretávania všetkých Banskobystričanov, aj s ohľadom na generácie, ktoré prídu po nás,“ uviedol primátor Ján Nosko. Podľa neho sa táto zóna postupne premení na park 21. storočia.
Projekt obnovy vychádza z víťazného návrhu spomedzi dvanástich prihlásených – vyhral renomovaný ateliér Gulačová Šereš architekti. Na jeho základe vznikla podrobná krajinársko-architektonická štúdia, ktorá rešpektuje už spomínaný historický odkaz parku. Zároveň prináša moderné a funkčné riešenia v súlade s požiadavkami pamiatkarov.
„Najdôležitejšia pre nás bola práca s historickou kompozíciou a priestorovým vnímaním zelene. Vychádzali sme z pamiatkovo chránených základov, ktoré sú dušou tohto miesta,“ ozrejmila Irenej Šereš z víťazného ateliéru.
Dramatický výrub stromov
Primátor upozornil, že teraz majú jedinečnú príležitosť vdýchnuť parku nový život a sledovať to, čo ich predkovia pred 130 rokmi pri jeho zakladaní. „Po obnove sa budeme môcť prechádzať po zrekonštruovaných chodníkoch z ekologických vodopriepustných materiálov a oddýchnuť si na nových lavičkách,“ povedal. V srdci tohto miesta pribudne tiež elegantný altánok s fontánou inšpirovanou okolitými kopcami, ktorá v horúčavách poskytne osvieženie.
„Návštevníci si budú môcť zašportovať na obnovených multifunkčných a detských ihriskách,“ pokračoval Nosko s tým, že v priestore bývalých volejbalových šatní vznikne aj príjemná kaviareň. „Po rokoch sa budeme cítiť v parku bezpečnejšie vďaka novej zeleni a po zotmení aj vďaka novému osvetleniu,“ konštatoval.Čítajte aj Strašiak, ktorý mátal Zvolenčanov, sa zmení na nepoznanie. Prácu tam nájde stovka ľudí
Aktuálne sa tam zvyknú zdržiavať tiež ľudia bez domova či pod vplyvom alkoholu a niektorých zaujíma, ako sa rieši bezpečnosť v tejto veci. Samospráva podčiarkla, že mestský park podlieha zvýšenej hliadkovej činnosti zo strany mestskej polície, no po revitalizácii plánujú túto zónu napojiť aj na kamerový systém. Samozrejme, v kontrolách hliadkami budú pokračovať.
Primátor vzápätí spomenul ďalšiu novinku – v parku ožije aj zrekonštruovaný mýtny domček, v ktorom si návštevníci môžu požičať knihy, deky či športové potreby, aby mohli stráviť v prírode dokonalý deň. Najdôležitejšou a najcitlivejšou kapitolou projektu je však podľa neho zdravie a celková obnova zelene, ktorá tvorí dušu parku.
„V súčasnosti sa v ňom nachádza približne 800 stromov, z ktorých mnohé sú storočné a, žiaľ, na sklonku života. Aktuálny dendrologický prieskum potvrdil, že takmer polovica z nich trpí chorobami, oslabením či inými defektmi, čo pre návštevníkov predstavuje riziko,“ zhodnotil. Ľudí vraj ohrozuje najmä ich náhle padanie.
„Všetci si pamätáme situácie, keď silný vietor lámal konáre. Našou prvoradou povinnosťou je zaistiť bezpečnosť všetkých. Preto musíme, s rešpektom a na základe odborných posudkov, pristúpiť k potrebným výrubom všetkých chorých a nebezpečných stromov,“ podčiarkol. Tento nevyhnutný krok vnímajú ako začiatok novej éry.
„Efekt výrubov a následnej výsadby bude spočiatku dramatický. Pozerajme sa však na to ako na komplexnú obnovu podobnú tej, keď park v 19. storočí zakladali naši predkovia,“ vysvetlila krajinná architektka Romana Černochová.
Adrián Kostúr zo Záhradníckych a rekreačných služieb poznamenal, že problémy, s ktorými sa v parku stretávajú, sú často dôsledkom nesprávnej voľby drevín v minulosti a nedostatočnej starostlivosti pri jeho zakladaní. „V ostatnom období sa mnohé stromy už nedali zachrániť a my sme riešili len havarijné situácie. Výchovné rezy, ktoré by im pomohli, už nebolo možné realizovať,“ povedal.
Živý plot a nové aleje
Výruby zhruba polovice chorých a nebezpečných stromov budú nevyhnutné ešte pred samotnou výstavbou nového parku. Najskôr síce samospráva uvažovala robiť to po etapách, no vzhľadom na to, že park je potrebné revitalizovať komplexne celý a má možnosť získať na to finančné prostriedky, výruby zrealizujú naraz – na základe platných povolení. Je predpoklad, že sa s tým začne od konca novembra.
Počas prác budú musieť, z bezpečnostných dôvodov, celý park oplotiť a na určitý čas pre návštevníkov uzatvoriť. „Po dokončení detailnej projektovej dokumentácie, ktorá sa aktuálne finalizuje, by sa samotné práce mohli začať v lete 2026. Všetko závisí od plynulosti jednotlivých procesov verejného obstarávania na zhotoviteľa, pričom samospráva má šancu získať financie z európskych fondov,“ pripomenul vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda.
Vedenie mesta si uvedomuje, že pohľad na výruby nebude jednoduchý. „Našou povinnosťou je však v prvom rade chrániť život a zdravie ľudí,“ zopakoval primátor. „Preto verím, že spoločne pochopíme význam tohto kroku,“ podotkol. Objasnil, že náhradná výsadba spočíva v kilometer dlhom živom plote a ďalších 540 nových dlhovekých stromov, ktoré budú odolnejšie voči klimatickým podmienkam.
Konkrétne vysadia lipy, javory, buky, duby, ale aj magnólie a okrasné čerešne. Pribudnú tiež strednoveké stromy, ktoré oživia park zeleňou či farbou. Nové aleje vytvoria prirodzenú clonu od rušnej ulice, pričom kríky a trvalkové záhony spríjemnia celkové prostredie. Je ale potrebné vyzbrojiť sa trpezlivosťou – Kým nová zeleň nadobudne svoju plnú silu a krásu, potrvá to niekoľko rokov.