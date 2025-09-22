Pravda Správy Regióny Halu známej spoločnosti v Malackách zachvátil požiar. Miestni počuli výbuch, zasadá krízový štáb

Halu známej spoločnosti v Malackách zachvátil požiar. Miestni počuli výbuch, zasadá krízový štáb

Hasiči momentálne zasahujú pri požiari sila a dopravníkových pásov jednej z výrobných hál na Priemyselnej ulici v Malackách. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

22.09.2025 17:40
„Zasahujúci hasiči využívajú aj výškovú techniku, na lokalizáciu požiaru je nasadených dokopy päť prúdov vody,“ približuje HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru ani výška výška materiálnej škody zatiaľ nie je známa.

Na mieste zasahujú hasiči z Malaciek a Bratislavy, ako aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Zohor, Lozorno, Studienka, Malacky a Veľké Leváre. Udalosť nahlásili v pondelok krátko pred 14.30 h.

Podľa informácií noviny.sk má horieť v areáli spoločnosti Ikea Industry. Podľa televízie JOJ tam po menšej explózii začal horieť vonkajší sklad suchých triesok, no vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa požiar podarilo dostať pod kontrolu.

V Malackách už zasadá krízový štáb, ktorý rieši aktuálnu situáciu a pripravuje ďalšie kroky, priblížil portál noviny.sk. Spoločnosť Inter IKEA Group podľa portálu zdôraznila, že bezpečnosť je ich najvyššou prioritou a po zabezpečení priestoru sa začne s vyšetrovaním príčin nehody. Cieľom je prijať vhodné opatrenia, aby sa podobným incidentom v budúcnosti predišlo.

Hoci oheň a explózia mohli vyvolať obavy, spoločnosť Ikea tvrdí, že škody sú v tomto momente považované za menšie. Doplnila, že nikto neutrpel zranenia a fungovanie závodu by nemalo byť výrazne narušené.

