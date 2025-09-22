Cyklista v Piešťanoch napadol nožom chodca. Raneného muža museli letecky previezť do Bratislavy

Muž bol podľa jej slov prevezený na ošetrenie do nemocnice. „Policajti sa prípadom začali ihneď zaoberať a po osobe podozrivej z útoku intenzívne pátrame. Na miesto boli vyslaní policajti poriadkovej aj kriminálnej polície. Bližšie informácie poskytneme, len čo to situácia dovolí,“ priblížila.
Petra Klimešová z oddelenia komunikácie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby uviedla, že na mieste zasahovala pozemná ambulancia a záchranársky vrtuľník. „Pacient bol transportovaný do nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava (Kramáre) s úrazom chrbtice,“ priblížila.Čítajte viac Vražda v Poltári. Žena zaútočila nožom na muža, nepomohol ani rýchly zásah vrtuľníka