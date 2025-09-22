Pravda Správy Regióny Cyklista v Piešťanoch napadol nožom chodca. Raneného muža museli letecky previezť do Bratislavy

Cyklista v Piešťanoch napadol nožom chodca. Raneného muža museli letecky previezť do Bratislavy

Polícia aktuálne pátra po neznámom útočníkovi na bicykli, ktorý mal pri rieke Váh v Piešťanoch napadnúť 59-ročného muža a nožom ho poraniť na chrbte. Uviedla to vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

22.09.2025 21:10
debata

Muž bol podľa jej slov prevezený na ošetrenie do nemocnice. „Policajti sa prípadom začali ihneď zaoberať a po osobe podozrivej z útoku intenzívne pátrame. Na miesto boli vyslaní policajti poriadkovej aj kriminálnej polície. Bližšie informácie poskytneme, len čo to situácia dovolí,“ priblížila.

Útok nožom v autobuse, cestujúci útočníka spacifikoval (Archívne video)
Video

Petra Klimešová z oddelenia komunikácie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby uviedla, že na mieste zasahovala pozemná ambulancia a záchranársky vrtuľník. „Pacient bol transportovaný do nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava (Kramáre) s úrazom chrbtice,“ priblížila.

policajná páska Čítajte viac Vražda v Poltári. Žena zaútočila nožom na muža, nepomohol ani rýchly zásah vrtuľníka
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Piešťany #útok nožom