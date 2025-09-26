Pasienky vstávajú z popola: Obrovská štvrť vytvorí športové centrum aj bývanie uprostred parkov, takto má vyzerať

Zámer Nové Pasienky ako premena územia medzi Bajkalskou, Vajnorskou, Tomášikovou a Trnavskou cestou vznikal bezmála desaťročie. Počas neho bolo okolo premeny slabo využívanej, no obrovskej plochy nad 220-tisíc m², ticho. Na konci minulého roka ich majiteľ, JTRE, oznámil že pozemky plné futbalových ihrísk a hál zjednotí na ucelené športoviská s bývaním. Na miesto na mape Bratislavy, kde by sa sústredil rozvoj športu v jednom bode, čaká nielen hlavné mesto, ale aj celá krajina roky.
Totálna reorganizácia územia, ako aj presunutie existujúcich hál či ihrísk, však vyžaduje zmenu územného plánu, ku ktorej sa JTRE plánuje postupne dostať. Pasienky sú v ňom zatiaľ definované vyslovene ako športová zóna. Napriek tomu, kvalitné športoviská aj v Novom Meste chýbajú.
Investícia však už začala, hoci po krokoch – prvým je výstavba Multifunkčnej športovej haly Pasienky. JTRE požiadalo o územné a stavebné povolenie, ktoré je po novom jedným procesom. Nízku, dvojpodlažnú halu v tvare obdĺžnika s jedným poschodím v podzemí, investor umiestni medzi Národné basketbalové centrum (NBC) a športovú halu Elán na Bajkalskej, ktorá je dlhšie zatvorená. Hala bude zameraná na loptové športy, pričom hrať sa budú na siedmych basketbalových ihriskách – jedno z toho bude súťažné.
Okrem presunu NKŠ 1922 a výstavby novej športovej haly, ráta developer JTRE s totálnou premenou územia Pasienkov. Okolo Kuchajdy pribudne množstvo bývania, ale aj masívny park.
Kapacita divákov sa v plánoch hýbe okolo 700 ľudí. Súčasťou stavby má byť posilňovňa, zázemie pre fyzioterapiu, ale aj kancelárie. Parkovanie bude na 148 miestach pod zemou, k čomu sa pridáva 37 boxov vonku. Návrh haly vypracovali Compass architekti (autori Vydrice) a projektanti z GFI, ktorej architekti stoja za prvým slovenským mrakodrapom.
Nová športová budova by mohla fungovať na tréningy ako posila k NBC, keďže to na ne nemá kapacity. Developer JTRE nedávno vstúpil do basketbalového klubu, tento impulz k rozvoju tak dáva zmysel. Halu majú začať stavať v priebehu budúceho roka, keďže povoľovanie ide podľa investora rýchlo. „Dokončená by mala byť v roku 2028,” potvrdil pre Pravdu hovorca JTRE, Michal Dutka.
Okrem “basketbalovej” haly, plánuje JTRE ešte jeden zámer, súčasne s týmto. Chce presunúť terajšie futbalové ihriská Novomestského športového klubu 1922 (NŠK 1922) blízko Tomášikovej ulice, a to medzi plaváreň Pasienky a halu Elán. Miesto, ktoré bolo rezervou pre vonkajší bazén, by sa využilo na dve futbalové ihriská. Tým by sa pozemky lepšie vyplnili a vybavenie pre futbalistov zlepšilo. Klub navyše podporuje deti a mládež – o to väčší je prínos možných ihrísk. Za návrhom stojí Totalstudio.
Pre portál YIM.BA však firma uviedla, že projekt nestojí len na nej. „Prípadný presun NŠK dnes závisí na dohode s vlastníkom pozemkov pod súčasným areálom NŠK, ktorým je Hl. mesto SR Bratislava,“ priznal pred mesiacmi Dutka. Bez presunutia sa však nebudú dať stavať Nové Pasienky smerom k Tomášikovej, čo je zásadne rozsiahlejší projekt.
Projekt prekope Pasienky od základov
Pasienky zaberajú obrovskú plochu, ktorá je teraz slabo vyplnená roztrúsenými športovými halami, ihriskami, atletickým štadiónom a viacerými prázdnymi parcelami vrátane parkovísk. Teraz sa ich stav v podstate od konca minulého storočia nemenil. Býva tam málo ľudí, pozemky sú nepriechodné a väčšina sa využíva len počas teplých mesiacov.
„Pasienky dnes svojou neprístupnosťou a uzavretosťou bránia prepojeniu Ružinova s Novým Mestom a obmedzujú plnohodnotný rozvoj štvrtí pozdĺž Vajnorskej a Trnavskej radiály. Ich transformácia prinesie premenu málo využívanej lokality na živé územie, kde sa bude spájať bývanie, práca, šport a aktívny životný štýl,” vysvetlil hovorca JTRE.
Ich potenciál je oveľa väčší – zmestia sa tam nielen športoviská, ale aj nové bývanie a parky okolo Kuchajdy či námestia. Podľa konceptu Nové Pasienky od Compass Architektov pribudne bulvár, ktorý celú štvrť zjednotí a prepojí priestormi, v ktorých sa bude môcť pohybovať každý.
Pre mesto môže byť nová štvrť s bývaním oveľa viac osožnejšia, nielen kvôli jej polohe ale aj kvôli využitiu parciel naplno. Ako rozsah projektu napovedá, kým sa Nových Pasienkov dočkáme prejdú dve desaťročia – okrem novej multifunkčnej haly, je to otázka dekád od bodu, kedy mesto aktualizuje územný plán Bratislavy.
„Základný ideový koncept transformácie územia Pasienkov vznikol v roku 2010. Aktuálne je projekt Nové Pasienky v prípravnej fáze. Samotná výstavba sa môže začať približne do troch rokov od schválenia zmien územného plánu. Kompletná premena územia sa predpokladá v horizonte 15 až 20 rokov. Spolu s predchádzajúcou prípravou teda hovoríme o procese v trvaní viac ako 30 rokov. Ide teda o dlhodobý projekt, ktorý bude mať významný vplyv na kvalitu života v hlavnom meste aj o desiatky rokov,” uzavrel hovorca JTRE.
Podľa JTRE ide o projekt, ktorý dostane Bratislavu na svetovú úroveň. Nevyužívané a zanedbané miesto sa zmení na štvrť tvoriacu centrum Nového Mesta. Práve táto mestská časť je dnes rozbitá a jej zjednotenie by pomohlo aj Bratislave. Navyše, spojenie športovísk s veľkým parkom pri Kuchajde je podľa Dutku unikátne aj v rámci Európy.Čítajte viac Zlaté piesky čaká obrovská premena. Bratislava dostane dovolenkový raj za milióny, postaví ho známa poisťovňa
Nové Pasienky zmenia aj dopravu
Jadrom Nových Pasienkov má byť spomínaná hlavná ulica – bulvár, ktorý predĺžením Junáckej spojí Vajnorskú s Tomášikovou. Po jeho stranách bude výstavba s troma námestiami, otočenými na Kuchajdu. Tam vznikne odstránením dvoch ihrísk nadrozmerný park. Dá sa očakávať, že bytovky budú mať rôzne výšky, popri hlavnej ulici pravdepodobne povedú tie nižšie, a viac poschodové vežiaky umiestnia po okrajoch územia.
Súčasťou sa stane aj prechod medzi novými bytmi a súčasnými halami na Trnavskej ceste. Tu má byť tiež park, ale s možnosťou cvičenia vonku. „Pribudne bývanie, pracovné príležitosti, služby a kvalitné verejné priestory. Zároveň sa podstatná časť športových plôch premení na moderné športové zariadenia pre široký okruh detí, mládeže a rekreačných športovcov. Ambíciou je Pasienky zmeniť na športovú štvrť, ktorá bude slúžiť výrazne väčšiemu počtu športovcov než dnes,” potvrdil hovorca JTRE.
Náklady na projekt sa ešte nedajú vyrátať, no je isté že pôjde o stovky miliónov eur. Takto veľký projekt zasiahne aj dopravu, čo pomôže celej mestskej časti. Dokonca sa špekulovalo o novej električkovej trati – to však JTRE pre Pravdu vyvrátilo.
„V rámci projektu sa počíta s odklonom dvoch autobusových liniek, ktoré posilnia prepojenie územia s mestom a s dôležitými prestupnými uzlami. Nová električková trať sa v tejto lokalite neplánuje, obsluhu zabezpečí existujúca Vajnorská radiála. V modernej otvorenej štvrti, akou budú Nové Pasienky, vzniknú bezpečné pešie a cyklistické trasy a organizované parkovanie, ktoré nebude zvyšovať tlak na okolie,” dodal Dutka s tým, že chcú aby ľudia presadli z áut na MHD či bicykle.
Okrem toho je snahou developera vybudovať aj štvrť so všetkým potrebným priamo v území. Tým sa myslia školy, škôlky, zariadenia pre seniorov a automaticky aj obchody a služby. „Takže obyvatelia štvrte nebudú mať zásadnú potrebu presúvať sa do iných častí hlavného mesta,” dovysvetlil hovorca.
Postupné zmeny v územnom pláne už vidno pri projekte bývalej továrne na oleje Palma, no aj tá čakala šesť rokov. Rokmi premyslený zámer Nové Pasienky však môže zjednotiť rozpadnuté vrstvy súčasnej zóny, otvorí ju všetkým Bratislavčanom a zachová športového ducha.
Väčšina výstavby v Bratislave naráža na odpor, o to viac ak ide o skutočne veľké zmeny na ešte väčších pozemkoch. Zóna Pasienkov má okrem dôležitej športovej histórie aj sentimentálny rozmer pre obyvateľov. Napriek tomu, že pribudnú lepšie priestory pre šport a k tomu plnohodnotné bývanie v o dosť menšej miere, JTRE ráta s vlažným prijatím.