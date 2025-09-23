Za jeho šéfovania prišla Petržalka o 2,7 milióna eur. Hrčka zložil sľub a je opäť starostom

Hrčka do tretice obhájil svoj post v doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa konali 6. septembra. Starosta Petržalky sa vzdal svojho mandátu koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur. V súvislosti s tým na petržalskom úrade stále prebiehajú externé kontroly.
Ján Hrčka ako nezávislý kandidát získal v septembrových voľbách 78,58 percenta hlasov všetkých oprávnených voličov. Jeho protikandidátom bol rovnako nezávislý kandidát a miestny poslanec Juraj Mravec. Účasť na doplňujúcich voľbách dosiahla 16,27 percenta. Hrčku vo voľbách podporil kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler aj prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Tá zastávala funkciu starostky mestskej časti v období po Hrčkovom odstúpení.