Do opráv starej plavárne „vrazili“ Zvolenčania desaťtisíce eur. Na jej mieste chcú postaviť úplne novú za 15 miliónov

Starú plaváreň pod Pustým hradom museli zatvoriť vlani v decembri – podľa revíznej správy už elektrická inštalácia nebola schopná bezpečnej prevádzky. Ako vtedy objasnil primátor Vladimír Maňka, objavil sa aj ďalší problém. Regionálna hygiena podľa neho požadovala úpravu dna a stien bazéna, ktoré nespĺňali hygienické normy. Ideálne na tom neboli ani šatne – museli odtiaľ odstrániť plesne.
Plávanie v meste sa teda stalo nedostupným a to nielen pre verejnosť. Najväčšie patálie to spôsobilo plaveckým klubom, ktoré museli svoje tréningy výrazne obmedziť. Dochádzali za nimi do susedných miest, najmä do Banskej Bystrice. Ostatní, ktorí si chceli užiť relax v bazéne, tiež využívali možnosť v meste pod Urpínom alebo v Žiari nad Hronom.
Dočasné riešenie
V týchto dňoch sa nútená prestávka skončila a zvolenská plaváreň znovu ožila. Do opráv radní investovali 75-tisíc eur, pričom museli vybrúsiť a vyspraviť povrch bazéna, naniesť nové nátery na jeho steny aj dno. „Zabezpečili sme tiež odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii, aby prevádzková časť objektu mohla získať kladnú revíznu správu,“ vysvetlila vedúca odboru správy majetku Alena Vaľková.
Mesto zároveň odovzdalo správu plavárne svojmu lesnému podniku, ktorý sa už osvedčil pri prevádzke tamojšieho zimného štadióna. Vedenie si od tohto kroku sľubuje efektívnejší a hospodárnejší chod prevádzky. Avizovalo tiež ďalšie pozitívum – verejnosť získa, počas pracovného týždňa, možnosť plávať vo večerných hodinách.
Po znovuotvorení (23. septembra) sa teda mohli tešiť nielen aktívni športovci, ale aj rekreační plavci. Práve tí však kritizujú, že v pracovnom týždni je pre nich vyhradených len osem hodín, preto aj naďalej musia cestovať k „susedom“. Samospráva však oponuje, že verejnosť získala viac hodín na plávanie a atraktívnejšie časy. „Netreba zabúdať na ďalších pätnásť hodín počas víkendu,“ reagovala. Pripomenula, že pokračujú aj v príprave úplne novej plavárne, ktorú postavia na mieste súčasnej. Plánujú ju už niekoľko rokov.Čítajte aj Prerazí Horehronie v Číne? Turistom z Ázie ponúka skupinové zájazdy v srdci Slovenska
„Architektom sa podarilo do pôvodného návrhu zapracovať vonkajší bazén, vďaka čomu sa kapacita v jednom momente zvýši na takmer 600 návštevníkov. V lete preto môže slúžiť ako kúpalisko s možnou dennou návštevnosťou viac ako tisíc osôb,“ uviedol primátor. Sľubuje, že Zvolen tak získa moderné športovo-relaxačné centrum, ktoré splní očakávania všetkých záujemcov.
Potrvá to ešte pár rokov
Aktuálny stav príprav priblížili na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva predstavitelia ateliéru Sadovsky&Architects. Zvolenských poslancov oboznámili s dopracovanou štúdiou, pričom môžu pokračovať na projektových dokumentáciách.
Primátor objasnil, čo nová plaváreň prinesie. „Moderný 10-dráhový bazén s dĺžkou 25 metrov podľa medzinárodných štandardov a s hľadiskom pre 200 divákov. Tiež rekreačný, detský aj vonkajší bazén. Ďalej saunový svet s piatimi druhmi sáun, oddychové zóny a bistro,“ vymenoval Maňka. Spresnil, že okamžitá možná návštevnosť tam bude pre 560 osôb a denná pre viac ako 1 000 ľudí počas letnej prevádzky. Zdôraznil bezbariérový prístup a komfort pre všetky vekové skupiny.
Práve dopracovanie štúdie o vonkajší bazén a možnosť otvorenia plaveckej haly vytvára potenciál pre využitie areálu aj ako letného kúpaliska. „Naša plaváreň sa tak stane miestom pre šport a relax nielen plaveckých klubov, ale aj jednotlivcov a celých rodín,“ podčiarkol primátor.
V areáli vznikne aj nové parkovisko pre 40 vozidiel, čo je pre prevádzku plavárne postačujúce. V prípade jej využitia ako letného kúpaliska, ktoré Zvolen v ostatných rokoch nemá, pripravuje mesto v tesnej blízkosti, v Hlbinách, nové parkovisko so 120 miestami pre autá a 8 pre autobusy.
Konkrétny termín začiatku výstavby zatiaľ nie je známy. „Stále sme vo fáze štúdie a začiatkov príprav jednotlivých stupňov projektových dokumentácii. Veľmi optimistický scenár hovorí o konci budúceho roka, ten reálnejší o jari 2027,“ povedal hovorca mesta Martin Svatuška. Ozrejmil, že náklady sú odhadnuté na 15 miliónov eur. Radnica použije kombináciu vlastných zdrojov, úveru a eurofondov. „Plaváreň by mohla stáť do dvoch rokov od začiatku výstavby,“ uzavrel hovorca.