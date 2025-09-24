Paralyzovaná doprava v Bratislave: Pre nehodu za Mostom Lanfranconi si vodiči postoja vyše hodiny

Pre nehodu na bratislavskej diaľnici D2 za Mostom Lanfranconi na výjazde na diaľnicu D1 si vodiči postoja viac ako hodinu. Kolóna sa tiahne až po Lozorno. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

S kolónou a zdržaním 25 minút treba aktuálne počítať aj na Devínskej ceste smerom do centra.

Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek hlásia zdržanie 40 minút, na starej ceste cez Stupavu si vodiči postoja 20 minút a na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca je desaťminútové zdržanie.

Kolónu hlásia aj na bratislavskej D1 na Prístavnom moste smerom od Zlatých Pieskov, kde je zdržanie desať minút. V mestskej časti Vajnory smerom na Zlaté Piesky si vodiči postoja 15 minút.

S kolónou a zdržaním asi desať minút musia vodiči počítať v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu.