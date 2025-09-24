Pravda Správy Regióny Zastávku minul, skončil na zvodidlách: v Košiciach havaroval autobus MHD

V metropole východu došlo ku kurióznej dopravnej nehode. Autobus MHD vyšiel na zvodidlá. Našťastie si to odniesli len plechy.

24.09.2025 11:30
Košický autobus MHD havaroval Foto:
Košický autobus MHD havaroval v skorých ranných hodinách na zastávke Pri hati
„Podľa doterajších zistení viedol v stredu ráno, krátko pred 3.30 h, autobus MHD v Košiciach po Hlinkovej ulici v smere k Vodárenskej ulici. Na zastávke MHD Pri hati sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, s vozidlom vyšiel na zvodidlá po pravej strane a následne narazil do stĺpa trakčného vedenia,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Košický autobus MHD havaroval v skorých ranných... Foto: Boris Macko
V čase nehody neboli v autobuse žiadni cestujúci. Vodič vyviazol z havárie našťastie len s ľahkými zraneniami, ktoré si vyžiadali len jednorazové ošetrenie. Policajti ho podrobili dychovej skúške, alkohol v krvi nemal. Na mieste mu uložili blokovú pokutu.

Košický autobus MHD havaroval v skorých ranných... Foto: Boris Macko
Viac na túto tému: #Košice #nehoda #MHD