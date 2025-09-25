Magická chvíľa v Tatrách: Takto vyzerá jeden z najkrajších horských potokov Slovenska a za ním majestátny Lomničák
Studený potok pri obci Stará Lesná v Tatrách ponúka návštevníkom scenériu typickú pre toto horské prostredie. Potok sa vinie pomedzi skalnaté brehy a lesné porasty, pričom jeho šum dopĺňa pokojné horské prostredie. V pozadí sa týči Lomnický štít, ktorý poskytuje ikonický výhľad na jednu z najvyšších a najznámejších tatranských štítov. Je druhý najvyšší vrchol Vysokých Tatier. Miesto je obľúbené pre turistov a fotografov, ktorí tu môžu zachytiť kombináciu vody, lesa a majestátnej hory pri rôznych svetelných podmienkach, najmä pri západe slnka, keď vrchol Lomnického štítu získava zlatisté odtiene.