V bratislavskom parku našli mŕtveho človeka

Polícia potvrdila štvrtkový nález mŕtvej osoby pri pomníku na Námestí Biely Kríž v Bratislave.

25.09.2025 11:40
Presné príčiny ako aj okolnosti úmrtia preveruje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Na prípad upozornili noviny.sk.

„Uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony,“ spresnila Šimková.

Viac na túto tému: #Bratislava #polícia #polícia SR