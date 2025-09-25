V bratislavskom parku našli mŕtveho človeka

Polícia potvrdila štvrtkový nález mŕtvej osoby pri pomníku na Námestí Biely Kríž v Bratislave.
Presné príčiny ako aj okolnosti úmrtia preveruje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková. Na prípad upozornili noviny.sk.
„Uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony,“ spresnila Šimková.
