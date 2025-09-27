Zmení sa autobusová stanica na biznis? Zo stanice Nivy sa strácajú nástupištia. Odborníci ani cestujúci nešetria kritikou

Developer HB Reavis, ktorý postavil a spravuje Autobusovú stanicu Nivy v Bratislave, už niekoľko mesiacov vopred ohlasoval jej premenu. Podľa majiteľa sú priestory stanice zbytočne veľké a našiel im lepšie využitie v podobe obchodov. Dôvodom prestavby stanice, ktorá začala fungovať pred štyrmi rokmi, je podľa správcu jej zefektívnenie a zlepšenie komfortu cestujúcich.
Prevádzkou stanica ukázala viacero múch, jednou z nich je prístup k autobusom cez nákupné centrum. Vznikli tiež problémy s pohybom cestujúcich v jej vnútri a veľké priestory stanice sa ťažko chladia – mnohí sa sťažovali na teplo počas čakania. K tomu sa pridal pokles využívania autobusov, čo správcu HB Reavis doviedlo k prestavbe. Zbytočne veľké priestory a nadmerne veľa nástupíšť zúžitkuje v prospech nových potravín Kaufland. Developer svoje rozhodnutie podkladá dátami.
Lepší prístup, ale menej nástupíšť
Do autobusovej stanice sa vchádza cez nákupné centrum Nivy, hlavným vstupom a následne tak eskalátormi, ako aj výťahmi – na to, že treba prejsť obchodmi, si tiež veľa cestujúcich zvykalo. V centre je totiž iba zopár informačných tabúľ a nálepiek na podlahe, ktoré ukazujú smer k stanici. Treba preto rátať s časovou rezervou na jej hľadanie, no netýka sa to len chodcov. „Obchodné centrum je veľké a treba sa v ňom vedieť orientovať. Najmä ktorý vstup pre peších a ktorý vstup pre autá použiť, ak niekoho vezieme na autobus,” uviedol dopravný analytik Jozef Drahovský.
Kým sa práce dokončia, ľudia budú musieť vydržať chaos v odchodoch, aj nekomfortné čakanie.
Nová podoba, ktorej realizácia začala v máji, má byť zlepšením pre ľudí. Vzduchotechnika bude v lete chladiť priestory úspornejším spôsobom a technika prinesie trikrát viac čerstvého vzduchu ako tá súčasná. Cestujúci ocenia aj lepší prístup k nástupištiam. Vstupy sa upravia tak, že karuselové dvere nahradia klasické automatické. Prístup priamo na stanicu bez nutnosti chodenia medzi obchodmi vyrieši nový eskalátor blízko hlavného vstupu (pri predajni Yoyoso). Zachová sa ale prístup do parkoviska travelátorom – podobným aký je pri Lidli.
Zruší sa však niekoľko nevyužívaných nástupíšť, z 36 zostane 19. Rovnako tak plochy na vystúpenie, zo siedmich zostanú štyri. Obmedzí sa aj množstvo parkovacích miest. Takto majiteľ získa asi tretinu plochy terajšej stanice. Nástupné priestory HB Reavis zároveň upravil tak, aby na nich mohli stáť aj dlhé kĺbové autobusy MHD.
Prvé práce skončili v júni, tie sa týkali prestavby nástupísk aby tam vošli dlhé autobusy. Teraz sa čaká na nové vstupy do stanice aj vybudovanie potravín. Všetko by sa malo dokončiť v závere tohto roka, pričom podoba stanice sa nijako nezmení. Všetky služby tiež zostávajú funkčné.
„Už v čase projektovania stavby bolo zrejmé, že pôjde primárne o nákupné centrum. Okrem toho, do autobusovej stanice nie je dotiahnutý nosný dopravný systém mesta, električka, ktorú bolo možné dotiahnuť po zemi, ale aj pod ňou,” upozornil Drahovský na fakt, že stanica je iba doplnkom k obchodom. Napriek tomu, že k nej nevedie trasa električky, je prestupným uzlom a dá sa z nej komfortne dostať kamkoľvek v hlavnom meste.
Dopravná funkcia ustupuje nakupujúcim, pričom chybou je podľa dopravného analytika aj to, že Bratislava nemá dlhodobý dopravný plán. „V zahraničí sa povoľuje výstavba autobusovej stanice na základe dlhodobých dopravných plánov a tak aj funguje,” dodal.
Cestujúcim zmena prekáža
Podľa urbanistky Doroty Sidorovej je v zahraničí bežné, ak sú stanice súčasťou obchodov, no neprekrývajú jej funkčnosť – dopravné využitie je nadradené. „V Prahe máme príklad obchodného centra Palladium, kde je síce jeden zo vstupov priamo prepojený s obchodom, ale metro na Náměstí Republiky má viacero rovnocenných prístupov z verejného priestoru. Obchod dopĺňa dopravnú funkciu, no neprekryje ju,” upozornila.
Bratislavské Nivy však fungujú presne naopak. Autobusová stanica je usadená hlboko pod obchodmi, prístup k nej je iba ak nimi prejdete. „To znamená predĺženú a často neintuitívnu cestu na nástupištia, problémy s orientáciou a otázniky pri bezpečnosti, najmä v noci. Architektúra zároveň zvýrazňuje dominanciu obchodného centra, kým dopravná funkcia je skôr skrytá,” vysvetlila Sidorová.
Pravidelný cestujúci František však upozornil na to, že priestor bol predtým pohodlný a široký, teraz je tam chaos a tlačenica. Sťažoval sa tak okrem tepla aj na preplnené priestory. Autobusy odchádzajú často, no nástupíšť je menej a ľudia stoja v radách, aby počkali na svoju linku – no spojov ide z jedného miesta viacero, davy sa tak hromadia. „Stoja na autobus, ktorý má ísť o 10 minút a aj na ten ďalší, ktorý má ísť o 20 minút,” uviedol.
K tomu sa pridáva aj neprehľadná situácia pre vodičov autobusov. Majú problém sa v úzkych priestoroch, nasekané vedľa seba, otáčať. Podľa slov ľudí boli svedkami aj toho, ako si jeden zo šoférov odrazil spätné zrkadlo počas cúvania vedľa iného autobusu.
Táto situácia sa môže zlepšiť po dokončení prác. Aký vplyv však bude mať premena stanice v realite, sa ukáže až nasledujúce mesiace po spustení plnej prevádzky. Isté však je, že rozľahlé priestory boli na prestupy a pohyb ľudí komfortnejšie.
Podzemie, kde sa nachádza, poňalo pôvodne okrem nástupíšť, sedem priestorov na vystúpenie a 86 autobusových stojísk. Súčasťou je štandard ako úschovňa batožiny, infopulty a čakáreň, vrátane pohodlnejšieho salónika pre ľudí z diaľkových spojov. Priamo pri stanici sú potraviny aj lekáreň – v tých sa dá nakúpiť pred cestou. Ide o modernú stanicu na úrovni tých európskych, pričom je zjavné, že priestory sú naozaj veľké. O tom svedčí aj fakt, že dopravca Slovak Lines má vybudované pohodlné zázemie. Autobusy majú svoju benzínku, umyváreň aj servis, súčasťou je tiež ubytovanie šoférov.
Keď stanica začala fungovať, kapacity boli 20-tisíc cestujúcich za deň v každom smere, čo znamenalo 1,5-tisíc spojov. Bežná prevádzka však podľa dát nepresiahla 1,4-tisíc autobusov. Odhadovalo sa, že dokážu ísť až na 2,5-tisíc liniek denne, to však doteraz nebolo treba. Aktuálne však obslúži menej ako 900.
Ustupuje stanica nákupom?
Cestujúci môžu podľa Sidorovej vnímať Nivy viac ako nákupné centrum, ktoré má niekde v podzemí autobusy, než ako jasný dopravný bod. Uprednostnenie obchodov na úkor nástupíšť sa ale podľa správcu nedeje. Tie, ktoré sú súčasťou prestavby neboli reálne využívané. Cestovanie autobusmi sa mení, najmä prímestské spoje zaznamenali pokles cestujúcich o 33 percent, argumentuje HB Reavis.
Môže za to aj fakt, že Bratislavský integrovaný dopravný systém prešiel premenou a ľudia autobusku využívajú menej. V roku 2021 obslúžila stanica viac ako 336-tisíc prímestských spojov, vlani už klesla na 224-tisíc autobusov.
HB Reavis navyše upozornil, že je kvôli zníženiu využívania autobusov v strate a preto situáciu rieši novým nájomníkom. Za každý vstup autobusu do Nív totiž Slovak Lines platí, keď ich je menej, majiteľ má aj menej poplatkov. Majiteľ zároveň potvrdil, že prestavbou nikto neutrpí a stanica bude mať stále rezervu v prípade potreby navýšenia – no neočakáva to. Pre fungujúcu dopravu sú podstatnejšie TIOPy, teda prestupné body na rôzne druhy dopravy. Z nich sa vedia ľudia dostať kam potrebujú po celej Bratislave.Čítajte viac Sviatky zrušené, pracujúci zaplatia: Otvorené obchody zaťažia predajcov, no štátu prinesú minimum peňazí
„Teraz podmienky diktuje prevádzkovateľ obchodného centra a keď sa dopravcom nepáčia, tak im nezostáva nič iné, len autobusové linky presunúť inam,” uzavrel Drahovský. Bratislavský magistrát tiež nie je zo zmenšenia počtu nástupíšť nadšená. No vzhľadom na to, že je stanica v priestoroch súkromníka, nič s tým nenarobí.
Spolieha sa ale na dohodu, podľa ktorej musia zostať potrebné kapacity na fungovanie dopravy pokryté. „Samozrejme, vzniknutá situácia nás mrzí a určite by sme sa prihovárali za navrátenie plnej kapacity stanice a jej plnohodnotnému využívaniu zo strany poskytovateľa prepravy. Zároveň platí, že mesto nemá možnosť ani oprávnenie prikázať majiteľovi autobusovej stanice, aby držal pôvodný rozsah stanice,“ vyjadril sa Peter Bubla, hovorca magistrátu.
Podľa Slovak Lines, ktoré prevádzkujú autobusovú stanicu, to bude zmena k lepšiemu. Ako uvádzajú spomínané čísla, pokles ľudí využívajúcich autobusy je citeľný. Zároveň sa však voči premene ostro ohradil prepravca Arriva, čo Slovak Lines zaskočilo a bránili sa tým, že ide o zámienku firmy presmerovať ďalšie spoje mimo autobusovú stanicu.
„Zmeny na stanici Nivy nesúvisia so zlepšením služieb pre cestujúcich, ale s komerčným projektom prevádzkovateľa, spoločnosti Slovak Lines. Je nám veľmi ľúto, že cestujúci budú musieť znášať dôsledky tohto rozhodnutia prevádzkovateľa a prosíme ich o trpezlivosť,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností Arriva s tým, že sa budú snažiť o zabezpečenie odchodov na čas. Cestujúcim odporučil, aby chodili skôr a rátali s tým, že im nástupište aj výstupište môžu presunúť.
Navyše Stach zdôraznil na to, že čas pristavenia autobusov sa skráti na 8 minút pred odchodom. „Arriva upozorňuje, že tieto obmedzenia môžu viesť k častejším meškaniam, dlhšiemu čakaniu cestujúcich na nástupištiach a k zníženiu plynulosti prevádzky. V prípade vzniku dopravnej zápchy priamo v priestoroch autobusovej stanice, môže byť výstup cestujúcich presunutý na náhradnú zastávku DPB – Košická,” vymenoval komplikácie hovorca.