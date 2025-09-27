Po desaťročiach starostí konečne hotovo: Cez náročné kopce a zákruty teraz prejdú autá komfortnejšie

Priamo vo Vernári sa pochválil dokončeným úsekom minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD). Upozornil, že v rámci prác išli do hĺbky a upravovali aj podkladové vrstvy vozovky tak, aby mohla vodičom slúžiť dlhé roky.
Cez vrch Popová (1 099 m n. m.) ležiacom nad dotknutou obcou prechádza denne veľké množstvo nielen osobných áut, ale aj kamiónov. Neraz tam dochádzalo k nehodám. „Tá cesta bola v dosť zlom stave. Tešíme sa teda, že rekonštrukciu máme za sebou. Urobil sa tu kopec roboty – v obci sú hotové chodníky, tiež záchytné opatrenia na skalných bralách,“ uviedol.
Kritické úseky zvýraznili
Vozovka je podľa Ráža komplet vymenená. „Má nové bezpečnostné prvky, čiže je výrazne bezpečnejšia. Toto je opäť krásny príklad činnosti Slovenskej správy ciest (SSC)," poznamenal. „Treba tiež povedať, že ide o významný kus takzvanej slovenskej cesty 66, čiže Route sixtysix ako ju voláme. Na ministerstve máme iniciatívu, aby sa z tejto slovenskej časti stala celoeurópska Route 66. Dúfam, že sa nám to postupne podarí. Pán štátny tajomník na tom pracuje," tvrdí Ráž.
Osem kilometrov nového povrchu cesty cez obec Vernár a horský priechod stál 17,5 milióna eur. Projekt, v rámci ktorého zrekonštruovali aj most cez potok Mlynica, bol financovaný z európskych fondov. „V tomto regióne išlo o naozaj významnú investíciu. Všetkým motoristom, ktorí tadiaľto budú chodiť, želám šťastnú, bezpečnú a pohodlnú jazdu,“ dodal Ráž.
Generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka podčiarkol, že obnova bola hlbšia. „Išlo sa do telesa cesty. Sú tam zrekonštruované prvky, ktoré štandardne nevidieť,“ povedal. Kritické úseky však zvýraznili neprehliadnuteľným červeným povrchom, ktorý slúži ako bezpečnostný prvok s vyššou adhéziou (priľnavosť, pozn. red.).
„Pribudli tiež tri priechody pre chodcov, ktoré výrazne zbezpečnili prechádzanie peších obcou,“ doplnil riaditeľ s tým, že nad „zebrami“ nechýba ani osvetlenie, ktoré ich má zvýrazniť.
Na opravu čakala dekády
Starosta Vernára Ondrej Ondruš potvrdil, že vozovka bola na úseku 8,3 kilometra, vplyvom dopravnej záťaže či klimatických podmienok, značne opotrebovaná. Opravovaná podľa neho nebola minimálne tridsať rokov. Ozrejmil, že aktuálne dokončenú obnovu odštartovala SSC v apríli 2023. Zdôraznil, že výsledok prináša pozitíva obci aj širokému okoliu.
„Samozrejme, prinieslo nám to len benefity. V rámci projektu sa u nás opravili niektoré časti chodníkov, no naprieč celou obcou sa zrekonštruovali tiež odvodňovacie priekopy,“ vysvetlil. Celkovo vraj už bola vozovka narušená a práce na nej nevyhnutné.
„Či už ide o horský priechod, kde sa riešili oporné múry, lebo cesta padala, alebo samotnú obec. Tam sa okrem rozširovania komunikácií kvôli priekopám a opráv spomínaných chodníkov dopĺňali pre peších aj ďalšie, lebo chýbali," objasnil starosta. Podotkol, že opravené boli tiež autobusové zastávky.
Práce teda trvali zhruba dva roky – s výlukou počas zimných mesiacov. „Obmedzenia sa týkali najmä kamiónovej dopravy, ktorá medzi šiestou a osemnástou hodinou tadiaľto prechádzať nemohla. No a keďže sa pracovalo aj priamo v dedine, naši ľudia museli byť trpezliví kvôli semaforom. Ale stálo to za to,“ uzavrel Ondruš.
Mnohí si už „vymenenú“ cestu vyskúšali a nešetria chválami. „Išli sme po nej nedávno – komplet nové, krásna príroda, radosť jazdiť,“ podelil sa o svoje pocity Lukáš. Súhlasí s ním aj Vladimír. „Chodievam tadiaľ často a veru bolo na čase,“ konštatoval.
Niektorí však spomenuli nedostatok v podobe chýbajúcich toaliet. Mohli tam vraj byť aspoň dve odstaviská, lebo v prípade potreby na to nevedia nájsť vhodný priestor. Rovnako je problémom zastať, keď vezú malé dieťa a je mu zle. „Inak je to skvelá práca. Bolo by dobré viac zrekonštruovať (aj ďalšie) horské priechody, aby boli v rovnakom stave ako Vernár,“ zhodli sa.