Dedinou roka sa stala obec z Bratislavského kraja s jedinečným kaštieľom. Slovensko bude reprezentovať aj v Európe

Titul Dedina roka 2025 je pre starostu Budmeríc Jozefa Savkuliaka nielen povzbudením, ale aj záväzkom. Starosta chce tento úspech pretaviť ďalej, zabojovať na európskej úrovni a dôstojne reprezentovať Budmerice aj celé Slovensko. „Verím, že spoločným úsilím obyvateľov a samosprávy môžeme aj v tejto súťaži dosiahnuť pekný výsledok,“ dodal Savkuliak. Ministerstvo životného prostredia priblížilo, že víťazná obec si odnáša finančnú odmenu vo výške desaťtisíc eur, druhá päťtisíc eur a tretia tritisíc eur. Súčasne envirorezort, generálny partner COOP Jednota Slovensko, Združenie miest a obcí Slovenska a samosprávne kraje rozdelia pre ocenené kraje finančné a vecné ceny za viac ako 50-tisíc eur.
„Vidiek je naša srdcovka, aj preto sme hrdými partnermi národného ocenenia Dedina roka, do ktorého sa tento rok prihlásilo 28 výrazných kandidátov. S vidiekom je hlboko spätá naša história. Sme radi, že vďaka Dedine roka sa chýr o našich dedinkách a ich výnimočnosť šíri aj za hranice. Osobne ma teší, že okrem víťaznej obce Budmerice, si ocenenie odnesie aj ďalších 11 slovenských obcí,“ povedal predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ján Bilinský.
Vysvetlil, že ich filozofia je postavená na podpore sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov. Obce boli ocenené aj v ďalších kategóriách. Mimoriadnu cenu – cenu Združenia miest a obcí Slovenska získala obec Spišská Teplica. Dolnú Krupú ocenili v kategórii Dedina ako maľovaná a Utekáč v kategórii Dedina ako hospodár. Titul Dedina ako partner putuje do obce Čirč a Kyjatice zvíťazili v kategórii Dedina ako klenotnica. Komisia rozhodla aj o udelení mimoriadnych cien a ďalších osem cien udelia obciam samosprávne kraje.
Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS). Ako ministerstvo podotklo, Taraba vytvoril na enviroagentúre nová tím, ktorý dostal Dedinu roka na úroveň svojich najlepších ročníkov. Súťaž je už dnes dostupnejšia a tiež viac motivujúca. Pola enviroreztu to pozdvihuje úroveň súťaže a podporuje rozvoj turizmu. „Víťazom gratulujem a rovnako ma teší, že do súťaže sa zapojilo rekordných 28 obcí naprieč celým Slovenskom. Podporujeme obce v zachovávaní národného bohatstva, zviditeľňovaní svojich tradícií, kultúrnych zvyklostí, ale tiež pri financovaní zmysluplných projektov, ktoré prinesú občanom prosperitu aj lepšiu ochranu životného prostredia,“ povedal Taraba.
Dedinu roka vníma generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík ako ocenenie ochrany životného prostredia, historických a kultúrnych klenotov, dobrého hospodárenia, spolupatričnosti aj dôrazu na komunitný život v obci. „Keďže víťazná obec bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európska cena za obnovu dediny, komisia zohľadnila aj tieto kritériá. Členovia komisie rozhodli, že najlepšie budú Slovensko reprezentovať práve Budmerice, ktoré najkomplexnejšie naplnili požiadavky hodnotených oblastí súťaže a zaujali svojimi environmentálnymi aktivitami, hospodársko-sociálnym programom a súdržnosťou komunity,“ dodal Moravčík a pripomenul, že minulý rok reprezentovali Slovensko v Európe obce Korňa a Čičmany a dosiahli na strieborné pásmo.Čítajte viac Turistom zavreli pred nosom. Kaštieľ Budmerice zíva stále prázdnotou. Šimkovičovej rezort sľuboval, že ho otvorí čo najskôr