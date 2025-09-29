Košice kupujú kúpalisko Ryba, chcú z neho rekreačnú zónu. Radšej by mesto opravovalo cesty, odkazujú kritici

Zámer odobrili na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj mestskí poslanci. Primátor Košíc Jaroslav Polaček v tom vidí príležitosť na rozvoj rekreácie pre obyvateľov mesta. Navyše uviedol, že mesto nezaplatí kúpnu cenu naraz, ale v troch splátkach, pričom posledná má byť uhradená do konca januára 2027. Druhá vec je, že prevádzkové náklady predstavujú sumu 1,1 až 1,4 milióna eur ročne.
Ušľachtilý zámer, či vyhodené peniaze?
Podľa primátora ale nepôjde o vyhodené peniaze, keďže má mesto s kúpaliskom, ktoré ledva prežívalo, veľké plány. „Nebude to stagnácia peňazí, ktoré do toho vložíme. Myslíme si, že tu dokážeme investovať 10, 12 a viac miliónov eur na to, aby sme z krásneho priestoru v širšom centre mesta vytvorili peknú rekreačnú zónu plnú pohybu, kultúry a rôznych atrakcií,“ povedal primátor s tým, že mesto má plány na financovanie.
Navyše má magistrát spracovanú víziu aj štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá by sa naplnila postupne po etapách. Odhadované investičné náklady predstavujú sumu vyše sedem miliónov eur. Na zaplatenie časti kúpnej ceny mesto použije aj z dane za rozvoj. Na ďalšie aktivity a revitalizáciu chce využiť eurofondy.
Zámerom do budúcnosti je zachovanie účelu kúpaliska s rozdelením na viacero zón. Prvoradé majú byť bazény. Hlavný plavecký na tréningy a súťaže, rodinný na rekreáciu a pre najmenších detský. No má pribudnúť aj wellness, viacero multifunkčných ihrísk, kde by bolo možné hrať futbal, basketbal, či volejbal. Nechýbali by ani plážové kurty, či workoutové zóny.
Na pláne je aj lávka pre chodcov a cyklistov cez Mlynský náhon, či promenáda pri Hornáde a náučné chodníky. Mesto chce obnoviť a znovu otvoriť aj reštauráciu Ryba, kde sa ráta s rozšírením služieb o kaviareň aj bistro. Počíta sa tu aj s konaním rôznych menších kultúrnych podujatí.
Poslanec: Radšej oprava ciest
Nie všetci poslanci boli ale zo zámeru magistrátu nadšení a boli proti tomu, aby mesto Rybu kúpilo. Poslanec Roman Matoušek, ktorý je zároveň predsedom finančnej komisie to nepovažuje za vhodné. Hlavne kvôli konsolidácii aj situácii, v ktorej sa mesto nachádza. „Namiesto kupovania ďalších stratových areálov by bolo zodpovednejšie využiť daň z rozvoja na opravu hlavných mostov a ciest, ktoré denne využívajú desaťtisíce Košičanov,“ povedal Matoušek.
Poukázal na to, že mesto už dotuje kúpaliská a len nedávno investovalo do novej mestskej plavárne. Navyše upozornil na to, že dané územie sa nachádza v záplavovej zóne. Kolegu podporil aj poslanec Róbert Schwarcz, podľa ktorého je kúpa ďalšieho kúpaliska zbytočná, keďže mesto už má a prevádzkuje ďalšie dve na Rumanovej ulici a „Céháčko“, pričom sú stratové.
Niektorým poslancom sa návrh pozdával a nakoniec ho aj podporili. „Ide o zaujímavú myšlienku urobiť rekreačnú zónu pre Košičanov. Aspoň ma nebudú bombardovať občania s tým, že nemáme plaváreň,“ Povedal Ihnát. Narážal na to, že výstavba plavárne v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce zatiaľ nie je reálna.
Poslanci napokon kúpu areálu Ryba odobrili.
Zaujímavosťou je, že kúpalisko kedysi bolo majetkom mesta, no pred vyše 20 rokmi ho predalo. Medzitým došlo k viacerým pokusom o spätný predaj mestu, či dokonca ponuke výmeny za mestské pozemky. Napríklad pred šiestimi rokmi ho firma Cassoviainvest Credit ponúkla mestu späť, no k dohode nedošlo. Ďalší pokus prebehol začiatkom tohto roka. Poslanci o nej rokovali ešte v júni a poverili vedenie mesta, aby pokračovalo v rokovaniach. Napokon došlo k zníženiu pôvodnej ceny o 100–tisíc eur.