Bránil som kultúru a spravodlivosť, obhajoval Cintula svoj útok na Fica. Jeho manželka tvrdí, že sa jej vyhrážal a ohrozoval ju

Záznamov je dokopy 25 a ich kompletné prehrávanie by trvalo až šesť hodín, preto boli prehrávané len vybrané dôležité časti. Jednou z najemotívnejších bol hneď úvod prvej nahrávky, ktorá na pojednávaní odznela. „Prečo si to urobil?” pýtala sa na nej Cintulu jeho manželka s plačom. „Lebo to bolo treba,” stručne jej odpovedal obžalovaný.
Následne dodal, že opozícia by sa mala spamätať a súčasne kritizoval premiéra Roberta Fica. „On je líška mazaná. Chudobu učičíka, ľudí opije rožkom a ľudia – hlupáci mu uveria,” hovoril Cintula na nahrávke.
Fica nezastavil
Na nahrávkach s manželkou často preberali politickú situáciu, prípadne komentovali vtedajšie spoločenské dianie. Elena Cintulová spomínala aj fámy kolujúce v časti spoločnosti, podľa ktorých mohlo ísť o fingovaný atentát so slepými nábojmi.
Hovorili aj o tom, ako rýchlo sa utíšila situácia po atentáte a nemalo to prakticky žiadny vplyv na politiku. „Fico je taký, aký aj bol, barlu zlomil a ide si po svojom. Nezastavil si to, ten valec ide ďalej. Trochu si ho vystrašil, ale málo, ” vytkla Cintulová manželovi.
Útok na Fica, alebo na vládu?
Dôležitou otázkou bude, či sa súd prikloní k názoru, že Cintulov útok na Fica bol útokom na celú vládu s cieľom znefunkčniť ju. Nahrávka, kde sa o tom baví s manželkou, je jednou z mála, na ktoré obžalovaný reagoval priamo na pojednávaní.
„Proti vláde nemám nič. Fico je egocentrický a všetkého schopný. Čo povie, všetci sa k tomu priklonia. Tak, ako mal kedysi Mečiar všetkých pod palcom a ten, kto sa mu postavil, toho odpálil,“ povedal Cintula.
Aj na nahrávkach opakovane zdôraznil, že neútočil na demokraciu, ale hnevala ho deštrukcia kultúry a demokracie. Spomenul tiež, že celý život sa snažil byť dobrý a čestný. „Lenže nakoniec som prišiel na to, že keď je človek len ľudský a dobrý, tak ho nikto nepočúva a nič nezmení, pokým nezačne strieľať, brániť sa, vzdorovať a prejavovať svoj nesúhlas so systémom,“ rečnil obžalovaný.
S manželkou sa počas jedného hovoru rozprával tiež o odvolaní Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady SR. „To je tiež jeden z dôvodov, ktorý bol tušený, prečo som konal tak, ako som konal. To je likvidácia demokracie, ľudí, ktorí majú iný názor,” hovoril Cintula manželke.
Tá mu neskôr dohovárala, že človek sa nesmie nechať uniesť nevraživosťou a nenávisťou. „Ja necítim k nikomu žiadnu nevraživosť,” odporoval jej Cintula. Dodal, že na premiéra strieľal, pretože likvidoval odborníkov v kultúre. „Odkedy vyhrali voľby, každý deň ‘krágľujú’ množstvo vynikajúcich ľudí,“ vyhlásil obžalovaný.
To, že svojím konaním bránil kultúru a spravodlivosť, opakoval Cintula vo viacerých nahrávkach a uviedol to aj priamo na pojednávaní. „Zlu sa treba postaviť a nie neodporovať mu, ako to vyhlasoval Gándhí. Potom mu narastú krídla. Tých ľudí treba zastaviť, treba im povedať, v rámci zákonov. A keď to nepomôže, treba použiť iné prostriedky,” dodal.
Ohrozoval manželku?
V jednej nahrávke Cintulová spomenula ženy, ktorým ublížili, prípadne ich dokonca usmrtili ich partneri a manželia. „Možnože aj mňa by to bolo čakalo, ak by si bol doma. Kebyže nejdeš strieľať na premiéra, že by si strieľal na mňa,” nadhodila Cintulová.
Muž jej odpovedal, že ju má rád. „Už si sa mi vyhrážal, aj si ma ohrozoval,” pokračovala manželka v obviňovaní. „Ale čoby,” odpovedal jej Cintula neisto. „Ale áno,” trvala na svojom jeho manželka. Cintula jej ešte niečo začal hovoriť, ale ukážka nahrávky na pojednávaní sa v tom momente skončila.
Naopak, pri inom telefonáte sa u Cintulovej opäť prejavili emócie a za manželom smútila. „Takto si ja žijem, opustená. Nemá ma kto ratovať. Opustil si ma za premiéra,” doslova nariekala do telefónu. „Za spravodlivosť, Elenka, za spravodlivosť,” oponoval jej manžel s tým, že mu chýba sloboda a jej prítomnosť.
Krátko sa rozprávali i o januárovej tragickej udalosti v Starej Ľubovni, kde 18-ročný Samuel zavraždil učiteľku a spolužiačku. „To mi pripomenulo aj našu situáciu, všade samá polícia, plno novinárov,” povedala Cintulová. Manžel jej oponoval, že sú to rozdielne prípady a jeho nemožno porovnávať s nevyzretým mladíkom.
Kritika a pochvala vlády
Cintula bol na nahrávkach výrazne kritický voči Ficovi, neraz ho častoval vulgárnymi výrazmi. V jednej ho však aj pochválil. „Polepšil sa. Tie veci ohľadne záplav dopredu húževnato pripravovali. Ja som sa len čudoval, čo všetko robia. Ani už nenadával na Brusel, lebo mu ponúkli miliardu na záplavy,” konštatoval obžalovaný s tým, že Fico je podľa neho dobrý organizátor.
Cintula však vedel, že všetky jeho telefonáty z väzby sú nahrávané, pretože pred každým jedným ho na to upozorňuje automatický hlas. „Idem chváliť vládu, nech si to polícia zaznamená. Nenadávam tam na všetkých. Fico je hajzel, ale Jožo Ráž ako minister dopravy nemá chybu, snaží sa. Chválim aj ministra práce a sociálnych vecí Erika Tomáša a ministra školstva Tomáša Druckera,” vymenoval Cintula. Za dobrých ministrov považuje aj šéfku rezortu hospodárstva Denisu Sakovú, bývalého šéfa ministerstva športu a cestovného ruchu Dušana Keketiho a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Naopak, hneval sa, že premiér podporil ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Cintula ju opakovane kritizoval a v jednom telefonáte ju nazval krásnou zmijou. „Dajú si tam nejakú krásavicu na ministerstvo, ktorá vyhadzuje erudovaných odborníkov,” vyčítal jej personálne zmeny v rezorte. Obvinil vládu, že jej prvým záujmom po nástupe k moci bolo dostať z väzenia niektorých ľudí.
Pokračovanie o týždeň
Piate pojednávanie sa napokon skončilo predčasne, ovplyvnila ho technická chyba v podobe problému s počítačom, ktorý sa nedokázal pripojiť na server s príslušnými dokumentmi. Predseda senátu preto pojednávanie na asi trištvrte hodinu prerušil. Technické problémy sa napokon podarilo vyriešiť, ale predseda pojednávanie pre pokročilý čas napokon ukončil.
Proces bude pokračovať 2. októbra 2025, keď sa budú okrem iného čítať prepisy zvukových záznamov rozhovorov medzi Cintulom a nasadeným agentom, ktoré vznikli v nemocnici pre odsúdených v Trenčíne. Na ďalšom pojednávaní majú byť predložené aj vecné dôkazy. Nebude však medzi nimi zbraň s dvomi zásobníky a motorové vozidlo obžalovaného, keďže ani jedna zo zúčastnených strán na tom netrvala. V ten istý deň popoludní by sa mohli začať záverečné reči.
Spor o terorizmus
Cintulov obhajca Namir Alyasry po pojednávaní uviedol, že na základe prepisov rozhovorov jeho klienta s agentom sa budú snažiť preukázať, že obžalovaný nechcel útočiť voči vláde ako kolektívnemu orgánu. „Vo všetkých svojich vyjadreniach sa vyjadroval rýdzo k osobe pána poškodeného (premiéra Fica, pozn. red.). Explicitne sa na niekoľkých miestach vyjadroval, že proti konkrétnym ministrom nemá nič, priam s ich prácou súhlasí,“ zdôraznil Alyasry.
Prokurátorka Katarína Habčáková konštatovala, že vyhodnotenie obsahu nahrávok si ponechá až do záverečnej reči. „Tam budete počuť všetko. Podrobne sa budem venovať motívu konania obžalovaného,“ avizovala Habčáková.
Juraj Cintula čelí obžalobe zo závažného zločinu teroristického útoku spáchanom na chránenej osobe. V prípade preukázania viny mu hrozí doživotný trest odňatia slobody. Fica postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej minulý rok 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Neskôr došlo k zmene právnej kvalifikácie na zločin teroristického útoku.