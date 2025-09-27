Pravda Správy Regióny V obci Drienovec prišlo dieťa o časť ruky, polícia tragédiu vyšetruje

V obci Drienovec prišlo dieťa o časť ruky, polícia tragédiu vyšetruje

Polícia vyšetruje tragédiu v obci Drienovec v okrese Košice-okolie, pri ktorej dieťa prišlo o časť ruky. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová potvrdila, že incident sa stal ešte začiatkom tohto týždňa popoludní.

27.09.2025 16:51
debata

Na pozemku pred jedným z rodinných domov zasiahol maloletú osobu prasknutý brúsny kotúč, čím jej amputoval časť ruky.

„Podľa predbežnej lekárskej správy tak maloletá osoba utrpela zranenia prevyšujúce dobu liečenia viac ako 42 dní,“ uviedla Ivanová s tým, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Drienovec