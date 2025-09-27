V obci Drienovec prišlo dieťa o časť ruky, polícia tragédiu vyšetruje

Na pozemku pred jedným z rodinných domov zasiahol maloletú osobu prasknutý brúsny kotúč, čím jej amputoval časť ruky.
„Podľa predbežnej lekárskej správy tak maloletá osoba utrpela zranenia prevyšujúce dobu liečenia viac ako 42 dní,“ uviedla Ivanová s tým, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe.