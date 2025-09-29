Pravda Správy Regióny Vandalizmus, aký nemá obdoby. Po vyčíňaní zlodejov zostalo nefunkčných 16 autobusov

Vandalizmus, aký nemá obdoby. Po vyčíňaní zlodejov zostalo nefunkčných 16 autobusov

Znefunkčnenie viacerých autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne spôsobila krádež katalyzátorov. Prípad vyšetrujú trenčianski kriminalisti. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

29.09.2025 08:49
debata (17)

„V skorých ranných hodinách bola vyslaná hliadka polície na preverenie oznámenia na parkovisko MHD Trenčín, časť Zlatovce, kde malo dôjsť ku krádeži katalyzátorov. Na mieste bolo zistené, že mali byť odcudzené katalyzátory z viacerých autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne,“ informovala hovorkyňa.

Notorický zlodej sa neštítil použiť aj päste, zaútočil na sbskára. Kradnúť išiel ďalej
Video

V Trenčíne v pondelok nepremáva viacero liniek mestskej hromadnej dopravy. Problémy sa ukázali v skorých ranných hodinách, keď mali vozidlá postupne vychádzať z depa na svoje trasy. Aktuálne je nepojazdných až 16 autobusov.

Pracovníci dopravcu, spoločnosti Transdev, zabezpečia náhradné autobusy na tie linky, respektíve spoje, ktoré sú najviac vyťažené. Niektoré však nebudú väčšiu časť dňa cestujúcim k dispozícii.

Ak ste svedkom alebo obetou kradeze oznamte to vlakveducemu alebo volajte 158 Čítajte viac Pozor na vreckových zlodejov: ZSSK upozorňuje na najčastejšie triky podvodníkov vo vlakoch
Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #krádež #Trenčín #mestská hromadná doprava #katalyzátor