Vandalizmus, aký nemá obdoby. Po vyčíňaní zlodejov zostalo nefunkčných 16 autobusov

„V skorých ranných hodinách bola vyslaná hliadka polície na preverenie oznámenia na parkovisko MHD Trenčín, časť Zlatovce, kde malo dôjsť ku krádeži katalyzátorov. Na mieste bolo zistené, že mali byť odcudzené katalyzátory z viacerých autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne,“ informovala hovorkyňa.
V Trenčíne v pondelok nepremáva viacero liniek mestskej hromadnej dopravy. Problémy sa ukázali v skorých ranných hodinách, keď mali vozidlá postupne vychádzať z depa na svoje trasy. Aktuálne je nepojazdných až 16 autobusov.
Pracovníci dopravcu, spoločnosti Transdev, zabezpečia náhradné autobusy na tie linky, respektíve spoje, ktoré sú najviac vyťažené. Niektoré však nebudú väčšiu časť dňa cestujúcim k dispozícii.