Je Lučenec stále bezpečný? Mestská polícia má plné ruky práce s udržaním poriadku

Bezpečnostná situácia v meste Lučenec bola jednou z hlavných tém, ktorým sa venovali poslanci Tému otvorila poslankyňa Karolína Morillo Mičková, ktorá sa opýtala, či MsP proaktívne rieši zmenu bezpečnostnej situácie v meste. „Pocitovo sa to mení, čo sa týka bezpečnosti, alebo nejakého štandardného fungovania v rámci ulíc. Sú tu určité otázky, ktoré trápia niektorých našich obyvateľov,“ podotkla poslankyňa.
Reagoval na ňu náčelník MsP Ján Tuček, podľa ktorého sa bezpečnosť v meste nezhoršuje a kriminalita nerastie. „Keď porovnáme priestupky za jednotlivé roky, tak tam nedochádza k nárastu,“ podotkol Tuček.
Hlavne pri obchodoch
Spomenul aj konkrétny prípad, ktorý sa týkal častého zdržiavania sa neprispôsobivých obyvateľov pri predajni potravín na Adyho ulici. „Chodievala tam hliadka miestnej občianskej a poriadkovej služby (MOaPS) a ten problém sa vyriešil,“ zdôraznil náčelník. Členov MOaPS, ktorých má Lučenec 12, MsP podľa neho vysiela aj do iných problémových lokalít.
„Títo naši ‚spolupracovníci‘ fungujú u nás druhý rok. Ide o predstaviteľov marginalizovanej komunity, ktorí sa snažia dozerať na verejný poriadok v rámci mesta. Sú rozdelení do dvoch skupín, jedna pracuje od 7:00 do 15:00, druhá od 12:00 do 20:00,“ konkretizoval náčelník s tým, že MsP ich využíva aj pri zabezpečovaní rôznych akcií mesta.
Morillo Mičková mu odpovedala, že oceňuje vyriešenie problému na Adyho ulici, ale podobná situácia je podľa nej vo viacerých lokalitách Lučenca. „Neviem, nakoľko je kapacitne možné všetky tieto miesta pokryť. Napríklad teraz prichádza chladné obdobie, zima, a tento problém na chvíľu utíchne,“ avizovala poslankyňa, podľa ktorej sa však problémy neskôr opäť objavia. Požiadala preto náčelníka o vypracovanie komplexnej koncepcie ich riešenia.
Viceprimátor Pavol Baculík doplnil, že samospráva chcela členov občianskych hliadok vysielať aj k iným obchodným centrám a supermarketom. „Lenže tieto spoločnosti musia osobne požiadať, aby sme tam mohli byť,“ podotkol Baculík, podľa ktorého je ale bezpečnostná situácia v meste dobrá. „Lučenec na tom nie je až tak zle, ako iné mestá na východe, ale aj na západe,“ povedal.
Zhromažďovanie neprispôsobivých
Naopak, veľmi kritický k lučeneckej MsP bol poslanec Jozef Oravec. „Pán náčelník, ste asi jediný v tejto miestnosti, ktorý by nemal nejakú negatívnu skúsenosť s bezpečnosťou v tomto meste. Tu v meste sa zgrupujú neprispôsobiví občania, útočí sa, bije, rozhadzuje sa odpad. Kradnú sa tu kabelky na podujatiach mesta. Vy to nevnímate?“ pýtal sa Tučeka.
Ten mu odpovedal protiotázkou, či má poslanec problém s ním osobne, alebo s mestskou políciou. Podotkol, že Oravec ani raz nebol na MsP. „Myslím si, že ak to chceme nejako dotiahnuť, mohli by sme sa stretnúť osobne a neriešiť to na mestskom zastupiteľstve,“ vyzval náčelník poslanca.
Oravec ešte spomenul, že mestská polícia stojí podľa jeho údajov samosprávu viac ako 800 000 eur ročne. „Ja som bezpečnostný analytik, vyštudoval som to. Takto si však fungovanie mestskej polície nepredstavujem," skonštatoval.
Mestskú políciu však pochválil viceprimátor aj poslankyňa Elena Uličná, podľa ktorej tento útvar rýchlo reaguje na podnety od občanov. „Okamžite vysielajú hliadku a telefonujúcemu aj oznámia, ako sa situácia vyriešila. Ak je hliadka vtedy v teréne, hlásia mu, keď policajti skončili predchádzajúcu akciu a idú riešiť jeho problém,“ načrtla poslankyňa.
Koľko mestských policajtov treba?
Lučenec má v porovnaní s niektorými mestami v širšom regióne pomerne vysoký počet mestských policajtov. V 25-tisícovom meste ich je aj s náčelníkom 24. „Vzhľadom na počet obyvateľov je tento stav z môjho pohľadu dostatočný. To znamená za štyri, takže nie je to stav, ktorý je veľmi dobrý. Myslím si však, že zatiaľ našu činnosť zvládame dobre,“ skonštatoval Tuček.
Pre porovnanie, susedná Rimavská Sobota, ktorá má o zhruba 3500 obyvateľov menej, má iba 11 mestských policajtov. Ďalšie susedné okresné mesto, Veľký Krtíš s necelými 10 300 obyvateľmi, má 12 mestských policajtov. To, či je takýto stav postačujúci, je podľa zastupujúceho náčelníka tamojšej MsP Miloša Mižúra diskutabilné.
„V letných mesiacoch je to dosť málo, v zimných mesiacoch je situácia pokojnejšia. Určite by bolo lepšie, keby sme boli 13, ale závisí to aj od finančných prostriedkov, čo je pri dnešnej konsolidácii problém,“ uviedol Mižúr pre Pravdu.
Všeobecným problémom v mnohých mestách je pretrvávajúci nezáujem o prácu mestského policajta. „Je dosť náročná a nie je zaplatená. Je problém nájsť ľudí, ktorí sú pre ňu zapálení,“ skonštatoval zastupujúci náčelník MsP Veľký Krtíš.
Dostatok policajtov nevedia dlho nájsť ani v Rožňave, kde to podľa tamojšieho náčelníka Róberta Hanuštiaka tiež úzko súvisí s nedostatočným finančným ohodnotením a spoločenským postavením mestských policajtov.
„V prvom polroku 2025 boli realizované výberové konania na dve uvoľnené pracovné pozície. Komisiou však nebol vybraný žiaden vhodný kandidát, ktorý by spĺňal podmienky výberového konania a jeden príslušník mestskej polície ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť pre náročnosť danej práce,“ uviedol Hanuštiak v správe o činnosti MsP za prvý polrok aktuálneho roka.
Naopak, v lučeneckej MsP dochádza podľa Tučeka ku generačnej obmene. „Začiatkom tohto roka odišli štyria policajti, ktorí využili možnosť odchodu na výsluhový dôchodok. Stav sme doplňovali, po výberovom konaní od 1. septembra nastúpili dvaja noví príslušníci,“ zakončil.