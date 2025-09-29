Botanická záhrada v Nitre sa zapojila do záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín

Sú medzi nimi kriticky ohrozené druhy Astragalus asper (kozinec drsný), Astragalus austriacus (kozinec rakúsky), Astragalus exscapus (kozinec bezlodyžný) i Crambe tataria (katran tatársky) a Spergularia media (pakolenec obrúbený).
„Projekt zahŕňa predpestovanie sadeníc z osív dodaných SAV, monitoring rastových fáz a hodnotenie pestovateľských metód i testovanie postupov zameraných na zlepšenie klíčivosti tvrdých semien,“ uviedla botanická záhrada SPU.
Aktivity projektu sa začali už na jar, keď sa realizovali výsevy a testy klíčivosti. „Aktuálne prebieha presádzanie a odborná starostlivosť o mladé rastliny, ktoré po úspešnej adaptácii poputujú späť do svojich prirodzených biotopov v prírodných rezerváciách. Táto odborná činnosť je dôležitým príspevkom k ochrane rastlín, ktoré z našej krajiny pomaly miznú," doplnili riešitelia projektu.