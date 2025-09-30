Na severnom Slovensku postavili mohutnú sochu “Strážcu lesa”. Chvália sa ňou neďaleko bývalých baní, ktoré patrili k najväčším v strednej Európe

Samotná socha je zhotovená z vetvičiek a konárov rôznych veľkostí, ktoré sú navzájom pevne priskrutkované. Podopiera ju kovová konštrukcia, šikovne ukrytá v jej vnútri. V ruke drží horiacu pochodeň, jeho nohy sú obklopené kameňmi a postava pôsobí ako ochranca lesa i prírody. Stojí tu ako varovanie pred ničením krajiny a zároveň ako pomyselná hranica medzi človekom a prírodou.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Magická chvíľa v Tatrách: Takto vyzerá jeden z najkrajších horských potokov Slovenska a za ním majestátny Lomničák
Dúbravská dolina, menej známa suseda Demänovskej doliny, ponúka pokojné prostredie pre turistov aj cyklistov. Nachádza sa na Liptove, v severnej časti Slovenska, v pohorí Nízke Tatry. V minulosti tu bolo významné centrum baníctva, pričom antimónové bane v obci Dúbrava patrili k najväčším v strednej Európe. Ich prevádzka skončila začiatkom 90. rokov, keď útlm zbrojárskeho priemyslu spôsobil, že ťažba prestala byť rentabilná. Neďaleko bývalých baní sa teraz nachádza drevená socha “Strážca lesa”, vysoká päť metrov, ktorá symbolizuje Perúna – slovanského boha bleskov a hromov.