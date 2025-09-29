Pravda Správy Regióny V obci Novoť vyhodili bankomat do vzduchu. Zlodeji z neho ukradli neznámu sumu peňazí

V obci Novoť vyhodili bankomat do vzduchu. Zlodeji z neho ukradli neznámu sumu peňazí

Polícia vyšetruje pondelkový výbuch bankomatu v obci Novoť v okrese Námestovo, z ktorého bola odcudzená finančná hotovosť, ktorej výška zatiaľ nie je známa. Podľa doterajších informácií mali páchatelia z miesta ujsť na motocykli na doposiaľ neznáme miesto, informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

29.09.2025 14:23
debata (1)
Na východe v strede obce ukradli bankomat. Zlodeji po sebe zanechali spúšť (Archívne video)
Video

Na miesto okamžite operačný dôstojník vyslal policajné hliadky. „Prizvali aj experta z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila Kocková.

Polícia žiada prípadných svedkov, aby akékoľvek informácie k tejto udalosti oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.

bankomat Čítajte viac Štvrtý útok za týždeň: V Trenčianskom kraji explodoval bankomat, polícia pátra po páchateľovi
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zlodej #bankomat