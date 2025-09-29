V obci Novoť vyhodili bankomat do vzduchu. Zlodeji z neho ukradli neznámu sumu peňazí

Na miesto okamžite operačný dôstojník vyslal policajné hliadky. „Prizvali aj experta z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila Kocková.
Polícia žiada prípadných svedkov, aby akékoľvek informácie k tejto udalosti oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.Čítajte viac Štvrtý útok za týždeň: V Trenčianskom kraji explodoval bankomat, polícia pátra po páchateľovi