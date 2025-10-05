Farská charita vo Fiľakove pomáha najchudobnejším. Bývalú dielňu postupne menia na centrum pomoci a nádeje

„Toto charitné centrum vzniklo z ľudskej, núdznej potreby. Ľudia chodievali k nám do kláštora, klopali na bránu, zvonili a každý niečo potreboval. Museli sme to nejako ‚upratať‘ a urobili sme to tak, že sme si prenajali tieto priestory, kam môžu prichádzať po pomoc,“ priblížil brat Filip (občianskym menom Andrej Čierny) z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove.
Duchovná aj materiálna pomoc
Doplnil, že centrum je pre klientov otvorené v pondelok, stredu a piatok. „Počas tých dní tu ľudia približne štyri hodiny pracujú. Odrobia si tak potravinový balíček, ktorý potom dostanú,“ vysvetlil františkán, podľa ktorého je materiálna pomoc v centre spojená aj s duchovnou.
„V piatok ľudia dostanú balík, v ktorom sú zvyčajne trvanlivé potraviny. Predtým sa pomodlíme a hovoríme im, ako gazdovať s peniazmi, ako prežívať základné ľudské vzťahy. Je to beh na dlhú trať, vidím však nádej. Dôležité je, že prídu a počúvajú. Ktovie, či v perspektíve večnosti to jediné sedenie spojené s modlitbou nezanechá nejaký dotyk,“ zdôraznil brat Filip.
Darovanie potravín považuje za sprievodnú aktivitu celého snaženia. „Chceme sa s týmito ľuďmi v prvom rade dostať do vzťahu a to chvíľu trvá,“ podčiarkol františkán. Dodal, že priestory, v ktorých farská charita pôsobí, by v budúcnosti chceli odkúpiť, keďže do nich veľa investovali, aby mohli slúžiť novému účelu.
V pláne je zároveň ďalšie rozvíjanie a budovanie tohto centra. „Chceme tu vybudovať kuchyňu so sociálnymi zariadeniami. Už sa na tom pracuje, robíme to svojpomocne. Okrem toho máme v úmysle demontovať žeriav, ktorý tu zostal, keďže je už zbytočný,“ vysvetlil brat Filip.
Dvanástka dobrovoľníkov
Tím dobrovoľníkov, ktorí vo farskej charite pracujú, vedie Agnesa Dóšová. Okrem iného koordinuje práce na opravách miestnosti, v ktorej prebieha väčšina aktivít centra. „Fungujeme tu zhruba od marca. Práce máme rozdelené a sme naozaj úžasný tím,“ podotkla Dóšová.
Ozrejmila, že každý deň, keď je centrum otvorené, doň príde pracovať 10 až 15 ľudí z najchudobnejších vrstiev. „Zatiaľ robia hlavne na zveľadení hlavnej miestnosti farskej charity, keďže slúžila ako garáž s dielňou a jej stav tomu zodpovedal. Máme aj ďalšie miestnosti, v ktorých sa oškrabávajú staré nátery a vakuje. Medzi týmito ľuďmi je napríklad murár a maliar, ale všetkých využijeme na prácu, ktorú vedia,“ skonštatovala dobrovoľníčka.
Za vykonanú prácu dostanú ľudia približne osem- až desaťkilové balíky s potravinovou pomocou. „Okrem toho rozdávame šatstvo, aktuálne máme pripravené šaty na zimu. Ide predovšetkým o detské veci, ale aj potreby do školy. Je naozaj veľa dobrých ľudí, ktorí nám ich darujú,“ podčiarkla Dóšová.
Priestory farskej diecézy pri návšteve Fiľakova v septembri posvätil pápežský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. „Toto charitné centrum je miestom zdieľania, lásky a nádeje. Chcel by som všetkých povzbudiť, aby pokračovali v tejto úžasnej práci,“ uviedol nuncius po návšteve centra.