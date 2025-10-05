Pravda Správy Regióny Farská charita vo Fiľakove pomáha najchudobnejším. Bývalú dielňu postupne menia na centrum pomoci a nádeje

Desiatkam ľudí z najchudobnejších vrstiev pomáha farská charita vo Fiľakove (okres Lučenec), ktorá vznikla v bývalej garáži a dielni niekdajšieho závodu Kovosmalt. Aktivity dvanástich dobrovoľníkov pod vedením františkánov z tamojšieho kláštora zastrešuje Diecézna charita Rožňava.

05.10.2025 08:00
Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Toto charitné centrum vzniklo z ľudskej, núdznej potreby. Ľudia chodievali k nám do kláštora, klopali na bránu, zvonili a každý niečo potreboval. Museli sme to nejako ‚upratať‘ a urobili sme to tak, že sme si prenajali tieto priestory, kam môžu prichádzať po pomoc,“ priblížil brat Filip (občianskym menom Andrej Čierny) z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove.

Duchovná aj materiálna pomoc

Doplnil, že centrum je pre klientov otvorené v pondelok, stredu a piatok. „Počas tých dní tu ľudia približne štyri hodiny pracujú. Odrobia si tak potravinový balíček, ktorý potom dostanú,“ vysvetlil františkán, podľa ktorého je materiálna pomoc v centre spojená aj s duchovnou.

Ľudia vo vo farskej charite Fiľakovo Foto: Branislav Caban
Ludia vo vo farskej charite Filakovo Ľudia vo vo farskej charite Fiľakovo

„V piatok ľudia dostanú balík, v ktorom sú zvyčajne trvanlivé potraviny. Predtým sa pomodlíme a hovoríme im, ako gazdovať s peniazmi, ako prežívať základné ľudské vzťahy. Je to beh na dlhú trať, vidím však nádej. Dôležité je, že prídu a počúvajú. Ktovie, či v perspektíve večnosti to jediné sedenie spojené s modlitbou nezanechá nejaký dotyk,“ zdôraznil brat Filip.

Darovanie potravín považuje za sprievodnú aktivitu celého snaženia. „Chceme sa s týmito ľuďmi v prvom rade dostať do vzťahu a to chvíľu trvá,“ podčiarkol františkán. Dodal, že priestory, v ktorých farská charita pôsobí, by v budúcnosti chceli odkúpiť, keďže do nich veľa investovali, aby mohli slúžiť novému účelu.

V pláne je zároveň ďalšie rozvíjanie a budovanie tohto centra. „Chceme tu vybudovať kuchyňu so sociálnymi zariadeniami. Už sa na tom pracuje, robíme to svojpomocne. Okrem toho máme v úmysle demontovať žeriav, ktorý tu zostal, keďže je už zbytočný,“ vysvetlil brat Filip.

Dobrovoľníci farskej charity Fiľakovo Foto: Branislav Caban
Dobrovolnici farskej charity Filakovo Dobrovoľníci farskej charity Fiľakovo

Dvanástka dobrovoľníkov

Tím dobrovoľníkov, ktorí vo farskej charite pracujú, vedie Agnesa Dóšová. Okrem iného koordinuje práce na opravách miestnosti, v ktorej prebieha väčšina aktivít centra. „Fungujeme tu zhruba od marca. Práce máme rozdelené a sme naozaj úžasný tím,“ podotkla Dóšová.

Ozrejmila, že každý deň, keď je centrum otvorené, doň príde pracovať 10 až 15 ľudí z najchudobnejších vrstiev. „Zatiaľ robia hlavne na zveľadení hlavnej miestnosti farskej charity, keďže slúžila ako garáž s dielňou a jej stav tomu zodpovedal. Máme aj ďalšie miestnosti, v ktorých sa oškrabávajú staré nátery a vakuje. Medzi týmito ľuďmi je napríklad murár a maliar, ale všetkých využijeme na prácu, ktorú vedia,“ skonštatovala dobrovoľníčka.

Ľudia vo vo farskej charite Fiľakovo
Pápežský nuncius Nicola Girasoli pridádza do...
+3Pápežský nuncius Nicola Girasoli vo farskej...

Za vykonanú prácu dostanú ľudia približne osem- až desaťkilové balíky s potravinovou pomocou. „Okrem toho rozdávame šatstvo, aktuálne máme pripravené šaty na zimu. Ide predovšetkým o detské veci, ale aj potreby do školy. Je naozaj veľa dobrých ľudí, ktorí nám ich darujú,“ podčiarkla Dóšová.

Priestory farskej diecézy pri návšteve Fiľakova v septembri posvätil pápežský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. „Toto charitné centrum je miestom zdieľania, lásky a nádeje. Chcel by som všetkých povzbudiť, aby pokračovali v tejto úžasnej práci,“ uviedol nuncius po návšteve centra.

