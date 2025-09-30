Pravda Správy Regióny Časť obchodného domu v Bratislave uzavreli, vybuchol tam bankomat

V bratislavskej Dúbravke v obchodnom dome na Saratovskej ulici vybuchol v noci bankomat. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.

30.09.2025 11:51
debata (5)
„Z dôvodu nočného incidentu (odpálenie bankomatu) bude dnes, v utorok 30. septembra, časť obchodného domu otvorená najskôr po 12.00 h,“ uviedla bratislavská mestská časť Dúbravka.

Polícia prijala informáciu o poškodení bankomatu krátko pred 5.00 h. Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil vstupné dvere do nákupného centra a poškodil tam voľne stojaci bankomat, potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

zväčšiť Zničený bankomat v obchodnom dome Saratov v... Foto: FB (Polícia SR - Bratislavský kraj)
Bankomat Zničený bankomat v obchodnom dome Saratov v bratislavskej Dúbravke

„Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Vecou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ doplnil.

Viac na túto tému: #Bratislava #Dúbravka #bankomat
