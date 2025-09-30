Pravda Správy Regióny Mestský úrad v Handlovej obsadila polícia. Prebiehajú tam zaisťovacie úkony

Mestský úrad v Handlovej obsadila polícia. Prebiehajú tam zaisťovacie úkony

Mestský úrad v Handlovej je od utorňajšieho rána zatvorený z technických príčin. Na mieste sa nachádzajú policajti. Prítomnosť polície potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková s tým, že tam polícia vykonáva zaisťovacie úkony.

30.09.2025 13:00
debata

„Aktuálne prebiehajú zaisťovacie úkony týkajúce sa trestnej veci podozrenia z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V súčasnej dobe nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Klenková. Polícia sa mala podľa informácií agentúry TASR nachádzať i v Mestskom bytovom podniku (MsBP).

Poplach v bratislavskom hoteli: polícia spacifikovala muža so zbraňou. Ukázalo sa, že išlo o atrapu (Archívne video)
Video

„Mesto Handlová poskytuje plnú súčinnosť Policajnému zboru. V súčasnosti mestu neprináleží sa k uvedenému širšie vyjadrovať ani situáciu bližšie komentovať,“ uviedla radnica na sociálnej sieti.

MsBP v Handlovej pred časom informoval, že realizuje zmeny, ktoré majú za cieľ stabilizovať jeho situáciu a upraviť vzťahy s mestom. Súbor opatrení zahŕňa nové zmluvy, odklad splátok úverov na výstavbu bytových domov či predaj dubiózneho majetku.

Konateľ mestskej spoločnosti Radoslav Iždinský ešte pred letom priblížil, že problémom je samotné fungovanie MsBP, zároveň aj nastavenie zmluvných vzťahov s mestom podľa neho nebolo také, aké malo byť.

NEPOUZIVAT Čítajte viac Kriminalisti chytili muža, ktorý sa vo videu vyhrážal voličkám Fica
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia #Handlová #mestský úrad
Sledujte Pravdu na Google news po kliknuti zvoľte "Sledovať"