Nehoda pri Janiciach má aj tretiu obeť, o život prišiel novorodenec

Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok (29. 9.) v okrese Rimavská Sobota, má aj tretiu obeť. V utorok zraneniam v nemocnici podľahol aj niekoľkodňový novorodenec. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

30.09.2025 13:08
Dopravná nehoda Foto:
Zdemolované auto po nehode na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč 29. septembra 2025
K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč. Osobné auto za doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty a havarovalo.

Nehoda si vyžiadala život 22-ročnej ženy, ročného dieťaťa a niekoľkodňového novorodenca. Vodič a ďalšie tri deti vo veku šesť, štyri a tri roky utrpeli zranenia. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Záchranka / Sanitka / Dopravná zdravotná služba /
