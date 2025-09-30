Nehoda pri Janiciach má aj tretiu obeť, o život prišiel novorodenec

K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč. Osobné auto za doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty a havarovalo.
Nehoda si vyžiadala život 22-ročnej ženy, ročného dieťaťa a niekoľkodňového novorodenca. Vodič a ďalšie tri deti vo veku šesť, štyri a tri roky utrpeli zranenia. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.Čítajte viac Tragédia pri obci Janice: havarovalo auto so siedmimi pasažiermi, hlásia obete