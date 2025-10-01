Dedinku na severe Slovenska pohltila rozprávková hmla. Tieto nádherné zábery stojí fakt za to vidieť
Ovčiarsko je malá obec nachádzajúca sa v okrese Žilina na severnom Slovensku. Leží v pokojnom prostredí podhorskej krajiny, ktorú obklopujú lúky, lesy a výhľady na Malú Fatru. Obec je známa svojím vidieckym charakterom a zachovanými tradíciami, ktoré jej dodávajú jedinečnú atmosféru. V okolí sa nachádzajú turistické a cyklistické trasy vhodné pre milovníkov prírody a aktívneho oddychu. Ovčiarsko je miestom, kde návštevník nájde kľud a pohodu ďaleko od ruchu mesta. Tieto nádherné zábery valiacej sa hmly zachytila naša mReportérka Ľubka.