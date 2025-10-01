Pravda Správy Regióny Dedinku na severe Slovenska pohltila rozprávková hmla. Tieto nádherné zábery stojí fakt za to vidieť

Dedinku na severe Slovenska pohltila rozprávková hmla. Tieto nádherné zábery stojí fakt za to vidieť

Ovčiarsko je malá obec nachádzajúca sa v okrese Žilina na severnom Slovensku. Leží v pokojnom prostredí podhorskej krajiny, ktorú obklopujú lúky, lesy a výhľady na Malú Fatru. Obec je známa svojím vidieckym charakterom a zachovanými tradíciami, ktoré jej dodávajú jedinečnú atmosféru. V okolí sa nachádzajú turistické a cyklistické trasy vhodné pre milovníkov prírody a aktívneho oddychu. Ovčiarsko je miestom, kde návštevník nájde kľud a pohodu ďaleko od ruchu mesta. Tieto nádherné zábery valiacej sa hmly zachytila naša mReportérka Ľubka.

01.10.2025 05:00
Hmla nad Ovčiarskom
Video
Septembrová krásna hmla nad obcou Ovčiarsko. / Zdroj: mReportérka: Ľubka Šeroňová
