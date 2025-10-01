Pravda Správy Regióny V igelitke pri kontajneroch našli štyri šteniatka. Zachránil ich náhodný okoloidúci

V igelitke pri kontajneroch našli štyri šteniatka. Zachránil ich náhodný okoloidúci

Enviropolícia začala trestné stíhanie pre týranie šteniat, ktoré našli 27. septembra v igelitovej taške na kontajnerovom stojisku medzi ulicami Mierové námestie a Šafárikova ulica v Senci. Išlo o štyri troj- až päťdňové šteňatá. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi, uviedol hovorca polície Roman Hájek.

01.10.2025 14:15
„Podľa veterinárneho lekára boli šteňatá úplne odkázané na výživu a bez poskytnutej starostlivosti by uhynuli,“ skonštatoval Hájek s tým, že páchateľ tým porušil zákon o veterinárnej starostlivosti.

Polícia sa v tejto súvislosti obracia na občanov, najmä obyvateľov ulíc Mierové námestie a Šafárikova, ale aj náhodných okoloidúcich, ktorí by mohli poskytnúť k danému prípadu relevantné informácie.

Hľadaná osoba mohla niesť bielu igelitovú tašku s logom obchodného reťazca na kontajnerové stojisko v čase od 25. do 27. septembra.

Trestné stíhanie je vedené pre prečin zanedbania starostlivosti o zviera spáchaného v štádiu pokusu. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody od jedného do piatich rokov.

