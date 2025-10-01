V igelitke pri kontajneroch našli štyri šteniatka. Zachránil ich náhodný okoloidúci

„Podľa veterinárneho lekára boli šteňatá úplne odkázané na výživu a bez poskytnutej starostlivosti by uhynuli,“ skonštatoval Hájek s tým, že páchateľ tým porušil zákon o veterinárnej starostlivosti.
Polícia sa v tejto súvislosti obracia na občanov, najmä obyvateľov ulíc Mierové námestie a Šafárikova, ale aj náhodných okoloidúcich, ktorí by mohli poskytnúť k danému prípadu relevantné informácie.
Hľadaná osoba mohla niesť bielu igelitovú tašku s logom obchodného reťazca na kontajnerové stojisko v čase od 25. do 27. septembra.
Trestné stíhanie je vedené pre prečin zanedbania starostlivosti o zviera spáchaného v štádiu pokusu. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody od jedného do piatich rokov.Čítajte viac Recidivista z Málinca týral ponyho, vyhladoval ho takmer na smrť. Kôň zostane doživotne poznačený