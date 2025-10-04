Prenocovanie „za facku“: Malebná dedinka chce prilákať viac turistov, socialistické ubytovanie postupne zútulňujú

História Ostrého Grúňa (okres Žarnovica) je úzko spojená s novodobými dejinami – počas druhej svetovej vojny bol dejiskom tragických udalostí známych ako Krvavá nedeľa. Každoročne si tam masaker, ktorý sa odohral v januári 1945, pripomínajú pietnymi aktmi spolu so susednou obcou Kľak. Nacisti tam vtedy zavraždili celkovo 148 obyvateľov a obidve dediny vypálili. Pamiatku obetí si tam prichádzajú pripomínať stovky návštevníkov.
V kontraste s hrôzostrašnými scénami, ku ktorým tam došlo, je malebné prostredie, v ktorom sa ťažko skúšané obce nachádzajú. K masovej turistike tam zatiaľ nedochádza, no o to viac si prídu na svoje všetci „fajnšmekri“. Najmä tí, ktorí hľadajú pokoj, ticho a komorné prostredie. Nerušene tak môžu obdivovať krásy prírody a zároveň spoznávať historické súvislosti.
Ľudové ceny
Spomínané plusy dávajú veľký predpoklad na rozvoj cestovného ruchu v Ostrom Grúni. Okrem dejinných udalostí je najmä vrch Vtáčnik (1 346 m n. m.), pod ktorým obec leží, najčastejším dôvodom, prečo ju ľudia vyhľadávajú. V porovnaní so známejšími slovenskými horami je táto oblasť oveľa menej frekventovaná, takže tiché lesy, opustené cestičky a pekné výhľady sú tam zaručené. Východiskovým bodom je dedina Kľak, no zostúpiť sa dá v Ostrom Grúni. Zrejme práve preto tam už pred desaťročiami vyrástlo rekreačné zariadenie, ktoré prevádzkuje obec.
Dopravárik je obľúbeným miestom turistov, ktorí chcú na svojich cestách prenocovať za „ľudovú“ cenu. Jeden deň tam, aj s ubytovacím poplatkom, návštevníka nestojí viac ako desať eur. Prespať je možné v hlavnej budove alebo v jednej zo šiestich zrubových chatiek. Pre náročnejších je k dispozícii päťlôžkový apartmán za 60 eur na noc. Denný príplatok za plnú penziu je, v prípade záujmu, 10 eur.
Obec toto rekreačné zariadenie postupne revitalizuje. V prvej etape modernizovali vykurovací systém chatiek s cieľom znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť komfort hostí. Za atraktívnymi výletmi v okolí sa tak návštevníci môžu vybrať celoročne na viac dní.Čítajte aj Je Lučenec stále bezpečný? Mestská polícia má plné ruky práce s udržaním poriadku
Komplex Dopravárik, ktorý je majetkom obce, má v hlavnej budove 40 a v zruboch 53 lôžok. Všetky objekty postavili začiatkom osemdesiatych rokov a ich technický stav, najmä v oblasti vykurovania, bol už kritický. Staré plynové kotle s vysokou spotrebou energií prestávali spĺňať požiadavky na efektívnu prevádzku.
Skromné, ale chutné
Starosta Ostrého Grúňa Ján Adamov potvrdil, že modernizácia vykurovacieho systému v ich zariadení už bola nevyhnutná. „Očakávame úsporu nákladov, zníženie rizika havárií a celkové zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Veríme, že to bude viesť k rastu počtu prenocovaní v našej obci,“ uviedol.
V zlepšovaní podmienok tohto ubytovania chcú pokračovať z mimorozpočtových zdrojov. „Nejaké úpravy vnútorných priestorov sa robili ešte za minulého vedenia. V hlavnej budove pribudli nové stierky, zmodernizovali sa tiež kúpeľne a sprchy. Už to tam nevyzerá ako za socializmu,“ podotkol. Na obnovu ďalších častí by chceli získať zdroje z rôznych výziev.
Adamov otvorene hovorí, že ponúkajú ubytovanie nižšieho štandardu, ale pre turistov to stačí. „Chcelo by to väčšiu investíciu, takže my môžeme okolitým súkromným zariadeniam konkurovať najmä cenou. Tiež stravou, lebo máme kuchárky, ktoré dokážu uvariť aj, takpovediac, z ničoho a chutne. Tí, ktorí sa u nás ubytovali, spomínajú na naše jedlo veľmi dobre,“ tvrdí.
Nové vykurovanie mohli inštalovať vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v OOCR Región Gron. Dokopy stálo 12 304 eur. „Sme radi, že sme tento projekt mohli podporiť, lebo vieme, že táto investícia je základom pre ďalšie etapy obnovy zariadenia v podobe zateplenia a modernizácie interiérov,“ poznamenal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj Ján Beljak. Doplnil, že cieľom je rozvoj cestovného ruchu a rast počtu prenocovaní.
Viera Kvasničková z OOCR Región Gron upozornila, že Ostrý Grúň je na turistickej mape významnou lokalitou. „Okrem udalostí z druhej svetovej vojny, ktoré môžu návštevníci spoznať na pietnych podujatiach alebo v pamätnej izbe, je obec štartovacím bodom pre cyklo alebo turistické výlety. Obľúbená je napríklad túra na vrchy Vtáčnik a Kľak,“ pripomenula Kvasničková. „Cykloturisti určite ocenia aj výlet po trase bývalej lesnej železnice Pokútskou dolinou,“ uzavrela.