Na súde s Cintulom ukázali premiérove krvavé oblečenie aj prestrelenú topánku. Atentátnik doniesol Ficovi aj svoju knihu

Pojednávanie sa vo štvrtok (2. 10.) začalo s pätnásť minútovým oneskorením. Cintulu priviezli do budovy súdu zhruba hodinu predtým. Ako vždy pôsobil pokojne a sebavedomo. Pri vstupe do pojednávacej miestnosti sa sudcovi nahlas pozdravil. Následne mu eskorta dala dole putá a zvítal sa so svojím obhajcom. Potom predseda senátu oznámil, že budú pokračovať v čítaní prepisov rozhovorov. Najskôr citovali slová, ktoré si obžalovaný vymenil so svojou manželkou Elenou.
Slováci, banda primitívov?
„Som rád, že mám zdravé, vzdelané a úspešné deti. Zavreli ma, lebo som robil zlo, no čo,“ povedal žene Cintula.
„To normálny človek nespraví. Je to psychická porucha. Nemal si to vôbec robiť,“ kritizovala ho žena.
„Nie, to nie je porucha. Riešil som veci tak, ako sa nemajú. Som proti násiliu, ale bol som donútený, keď Fico krágľuje ľudí. A čo som mal robiť, keď tam má tú zmiju na ministerstve kultúry? Musel som ho zastaviť,“ odvetil s tým, že prekonal strach a oslobodil sa.
„Stokrát som ti vravel, že čo sa musí ešte stať, aby človek zobral do ruky zbraň. Nemal som inú možnosť, bolo ho treba zastaviť,“ trval na svojom. „Stále som pracoval a všade som chcel len spravodlivosť, aby bol poriadok,“ sťažoval sa.
Potom čítali diskusiu medzí ním a agentom. „To ma najviac nasie.a, ako stále vravia, že som tam išiel s úmyslom usmrtiť,“ rozčuľoval sa.
„A čo si im na to povedal?“ netajil zvedavosť agent.
„Že to nie je pravda,“ podotkol Cintula. Zároveň podčiarkol, že človek, ktorý nikoho nezabil, nemôže byť súdený za vraždu.
Ďalšie slová čítali z debaty medzi Cintulom a jeho synom Martinom. „Slováci sú takí, je to banda primitívov. Oni takých vodcov potrebujú,“ povedal mu syn.
„Veď aj v príhovore vravel – drahí Slováci a Slovenky. Najmä tie Slovenky potrebuje,“ reagoval obžalovaný. Po ďalších krátkych vetách, ktoré si vymenili, sa rozlúčili.
Cintulova kniha s podpisom pre Fica
Po dokončení čítania nasledovala „obhliadka“ vecí poškodeného – teda premiéra Roberta Fica. Predseda senátu išiel k prokurátorke a ukázal jej pár čiernych topánok, pričom na jednej z nich bola viditeľná diera. Potom ich ukázal aj obžalovanému a jeho obhajcovi. Vzápätí vytiahol pár čiernych ponožiek, tiež s dierou.
Nasledovala „ukážka“ pánskych nohavíc tmavej farby so stopami krvi. Viditeľne už boli rozstrihnuté, čo zrejme museli urobiť záchranári, keď premiérovi zachraňovali život. Potom sudca vytiahol bielu pánsku košeľu so stopami po strelách. Veľké fľaky krvi na nej boli jasne viditeľné na viacerých miestach.
Postupne začal vyberať aj veci strelca, napríklad ľadvinku šedo-čiernej farby, tiež jeho opasok, topánky, tielko či knihu, ktorú napísal Cintula. V nej čítal nápis: „Ficovi autor“. Pod tým je podpis a dátum z apríla 2024. „Je to moje,“ potvrdil obžalovaný.
Vecné dôkazy predložil predseda senátu na návrh prokurátorky. Keď sa opýtal, či chcú vidieť ďalšie, Cintula reagoval rázne. „Ja to nepotrebujem vidieť.“ Nechcela to ani prokurátorka. Chvíľu nato vyhlásil sudca prestávku.
Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Fica postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej minulý rok 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Neskôr došlo k zmene právnej kvalifikácie na zločin teroristického útoku.