V košických oceliarňach zomrel pracovník dodávateľskej firmy

„Detaily a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania oddeleniami pre bezpečnosť práce a nie sú obsahom na ďalšie zverejňovanie,“ uviedol Bača, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.
Národný inšpektorát práce bol informovaný o pracovnom úraze, keďže však išlo o živnostníka, prípad nevyšetruje a prípadom sa zaoberá polícia, potvrdil hovorca inšpektorátu Ladislav Kerekeš.
K úrazu v košickom hutníckom závode s výpadkom prúdu došlo aj v pondelok (29. 9.), a to v priestore transformátorovej stanice. Zamestnanca podniku previezli do nemocnice, prípad vyšetrujú.