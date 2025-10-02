Pravda Správy Regióny V košických oceliarňach zomrel pracovník dodávateľskej firmy

V košických oceliarňach zomrel pracovník dodávateľskej firmy

V košických oceliarňach U. S. Steel došlo vo štvrtok k smrteľnému úrazu zamestnanca dodávateľskej firmy, potvrdil hovorca oceliarní Ján Bača s tým, že k tragickej udalosti došlo v priestoroch divízneho závodu Aglomerácia.

02.10.2025 14:01
U. S. Steel Košice Foto: ,
„Detaily a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania oddeleniami pre bezpečnosť práce a nie sú obsahom na ďalšie zverejňovanie,“ uviedol Bača, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.

Národný inšpektorát práce bol informovaný o pracovnom úraze, keďže však išlo o živnostníka, prípad nevyšetruje a prípadom sa zaoberá polícia, potvrdil hovorca inšpektorátu Ladislav Kerekeš.

K úrazu v košickom hutníckom závode s výpadkom prúdu došlo aj v pondelok (29. 9.), a to v priestore transformátorovej stanice. Zamestnanca podniku previezli do nemocnice, prípad vyšetrujú.

