Polícia preveruje bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová potvrdila, že polícia okolie nemocnice zabezpečila proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti a v súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia.
„Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pre prebiehajúce úkony na mieste podrobnejšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.Čítajte viac Polícia pre falošnú bombovú hrozbu obvinila muža z okresu Michalovce