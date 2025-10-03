Pravda Správy Regióny Polícia preveruje bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach

Polícia aktuálne preveruje bombovú hrozbu v nemocnici v Michalovciach.

03.10.2025 10:00
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová potvrdila, že polícia okolie nemocnice zabezpečila proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti a v súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia.

„Na mieste udalosti sa nachádza aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a momentálne prebiehajú pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pre prebiehajúce úkony na mieste podrobnejšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.

